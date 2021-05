MMA borkinja na provokacije zbog poraza odgovorila seksi fotkama

Vjerovalo se da će na Bellatoru 259 Valeri Loreda lako stići do pobjede protiv Hane Gaj i nastaviti put ka stvaranju nove ženske MMA zvijezde.

Međutim, doživjela je šokantan poraz. Suparnica, koja je tokom cijele borbe bila bolja, slavila je odlukom sudija.

Mnogi korisnici interneta jedva su dočekali poraz Lorede jer ona na društvenim mrežama ne skriva velike ambicije i samouvjerenost.

Mnoge je iznervirala i proslavom posljednje pobjede kada je nakon trijumfa protiv Tare Graf slavila tverkanjem.

Sada je na kritike nakon poraza odgovorila s dvije fotografije na Twitteru, gdje je prati skoro milion ljudi. Na jednoj je pokazala ruku u longeti i zadnjicu, svoj zaštitni znak, a na drugoj srednji prst hejterima.

on to the next pic.twitter.com/OlDxVCs0gc