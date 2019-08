Mia Kalifa konačno otkrila koliko je zaradila u porno industriji

Glumica Mia Kalifa imala je čudne puteve u karijeri, pa je tako za kratko vrijeme bila jedna od najtraženijih zvijezda filmova za odrasle, da bi nakon "nasilnog" završetka ove kratke karijere, postala voditeljka sportskog dnevnika na YouTubeu.

Naime, Mia Kalifa je u porno industriji bila tri mjeseca, krajem 2014. godine i snimila je "samo" 12 scena, ali je to bilo dovoljno da postane svjetska mega zvijezda.

Početkom avgusta, nakon dugogodišnje šutnje, u velikom intervjuu sa prijateljicom i Youtuberkom Megan Abot, fanove je šokirala s informacijom da je od svojih filmova zaradila samo oko 21.000 KM (12.000 $).

Kako je kazala, mnogi ljudi misle da je zaradila milione od porno-filmova, ali je činjenica da zvijezde filmova za odrasle dobiju samo plaću za snimanje i nikakve tantijeme po streamu, downloadu ili prodanom DVD-u nakon snimanja.

"Da razjasnim, nisu mi nikad ni obećavali milione, niti sam ih očekivala. Samo želim razjasniti česte zablude o meni i industriji", napisala je Mia na Twitteru te dodala da se o njenim filmovima priča i skoro pet godina nakon što se povukla te da zbog toga mnogo ljudi misli da se još bavi tim poslom.

Takođe, Mia je i progovorila o sceni zbog koje je mogla izgubiti i život, a koja je na kraju i presudila da se povuče iz industrije nakon samo tri mjeseca.

Mia je, naime, snimila porno film u kojem nosi hidžab, a na to je reagovala teroristička organizacija tzv. Islamska država koja je doslovno zaprijetila da će joj odsjeći glavu.

Ova kontroverzna penzionisana porno glumica je u intervjuu s BBC-jevim Stefanom Sakurom otkrila zašto je pristala da snimi tu scenu iako je znala koliko je provokativna i koliku će pažnju time privući.

"Rekla sam producentima da će me zbog ovog ubiti, a oni su se na to samo smijali", ispričala je Mia.

Na pitanje zašto nije odbila tu scenu, odgovorila je:

"Bila sam uplašena, bojala sam se. Niko me ne bi prisilio, to bi bilo silovanje. Znate kako je to kad vam je neugodno da kažete da nešto ne valja s jelom konobaru u restoranu. Niste prestrašeni, nego nervozni. Tako je to bilo, bila sam nervozna", rekla je.

Nakon što je ovaj film objavljen, Mia je počela dobijati opasne prijetnje što je dovelo do odluke da prestane da se bavi poslom kojim je krenula.

Kako kaže, danas pokušava izgraditi karijeru sportske komentatorke, a na Instagramu je i dalje prati gotovo 17 miliona ljudi, prenosi "Radiosarajevo.ba".