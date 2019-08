Mia Kalifa o svom najkontroverznijem filmu

Čudni su putevi karijere bivše porno zvezde Mije Kalife, pa je ona tako, za kratko vrijeme, bila jedna od najtraženijih zvijezda filmova za odrasle, da bi nakon "nasilnog" završetka svoje kratke karijere, postala voditeljka sportskog dnevnika na Jutjubu.

Naime, Mia Kalifa je u porno industriji bila tri mjeseca, krajem 2014. godine i snimila je "samo" 12 scena, ali je to bilo sasvim dovoljno da postane svjetska mega zvijezda.

Početkom avgusta, nakon dugogodišnjeg ćutanja, u velikom intervjuu sa prijateljicom jutjuberkom Megan Abot, svoje fanove je šokirala informacijom da je od svojih filmova zaradila samo oko 12.000 dolara.

Mnogi ljudi misle da je zaradila milione od svojih porno filmova, ali je činjenica da zvijezde filmova za odrasle dobijaju novac samo za snimanje, ali ne i tantijeme po strimu, dounloudu ili prodatom DVD-u, nakon snimanja.

"Nisu mi nikada ni obećavali milione, niti sam ih očekivala. Samo želim da razjasnim česte zablude o meni i industriji", napisala je Mia na Tviteru, i dodala da se o njenim filmovima priča i skoro pet godina nakon što se povukla, zbog čega mnogo ljudi misli da se još uvek bavi tim poslom.

Mia je govorila o sceni zbog koje je mogla da izgubi i život, a koja je na kraju i presudila da se povuče iz porno industrije, posle samo tri mjeseca.

Ona je, naime, snimila porno film u kome na glavi nosi hidžab. Na to je reagovala teroristička organizacija tzv. Islamskaa država, koja joj je doslovno zaprijetila da će joj odsjeći glavu.

Ova kontroverzna "penzionisana" porno glumica je, u intervjuu sa Bi-Bi-Sijevim novinarem Stivenom Sakurom, otkrila zašto je pristala da snimi tu scenu, iako je znala koliko je ona provokativna i koliku će pažnju time privući.

"Rekla sam producentima da će me zbog ovoga ubiti, a oni su se na to samo smijali", ispričala je Mia.

Na pitnaje zašto nije odbila da snimi tu scenu, odgovorila je:

"Bila sam uplašena, bojala sam se. Niko me ne bi prisilio, to bi bilo silovanje. Znate kako je to kada vam je neprijatno da kažete konobaru u restoranu da nešto nije u redu sa jelom. Niste preplašeni, nego nervozni. Tako je to bilo, bila sam nervozna", kazala je ona.

Mia kaže da danas pokušava da izgradi karijeru sportske komentatorke, a na Instagramu je i dalje prati skoro 17 miliona ljudi.