Mitovi o "pravoj ljubavi"

Evo popularnih mitova o "pravoj" ljubavi koje bi trebalo da ignorišete.

Svako od nas ima samo jednu "srodnu dušu"

Čak i ako vjerujete da srodne duše postoje, i ako ste imali sreće da naiđete na "svoju", nije lijepo da filozofirate na tu temu. Ako ništa drugo, imajte obzira prema ljudima koji su se, recimo, razveli ili ih je upravo ostavio neko koga vole. Uostalom, da li stvarno imamo samo jednu šansu za bilo šta u životu, pa bila to i ljubav? Ne, naravno.

Ako ste našli "onog pravog" ili "onu pravu" nikad se nećete svađati

Malo sutra. Čak i ljudi koji se beskrajno vole ponekad se posvađaju, i to uopšte ne znači da imaju neki problem u vezi. Prije bi se reklo da problem imaju oni parovi koji u društvu s ponosom izjavljuju da se oni "nikada ne svađaju". To sasvim sigurno nije istina, a oni koji imaju potrebu da druge ubijede u to da su u bajkovitoj, idiličnoj vezi najčešće pokušavaju da obmanu sami sebe.

Ako se volite, interesovaće vas iste stvari

Razmislite ozbiljno, kakve veze sa ljubavlju ima to što vi uživate u čitanju, a on u fudbalu ili obrnuto? Nikakve, naravno. Za zdravu vezu važno je da oboje radite ono što vas ispunjava i da ni vi ni vaš partner onog drugog ne ograničavate u aktivnostima koje vas čine srećnim. Jedan od najefikasnijih načina da upropastite vezu je upravo insistiranje na tome da sve radite zajedno i svuda idete u paru.

Ako nađete pravu ljubav nikada nećete biti tužni

Život su usponi i padovi. To što nekog volite svim srcem neće automatski otkloniti sve probleme, ali ono što se zaista "računa" je da li u trenucima kad ste nesrećni zbog nečega možete da se oslonite na osobu koju volite. Ako znate da se taj neko neće "izmaći" kad je teško - znaćete i da smijete da budete tužni i da to pokažete. Nećete morati da plačete u kupatili brinući se šta će partner misliti o vama ako vidi da ste nesrećni zbog nečega, ili da imate "trenutak slabosti".