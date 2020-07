Mitovi o seksu u koje mnoge žene i dalje vjeruju

Zbog needukovanosti mnogi od nas i dandanas u zreloj dobi vjeruju brojnim mitovima vezanima za seksualni život.

Ovo su neki od njih.

Mit: Veličina njegovog stopala otkriva njegovu obdarenost

Istina: Nažalost, dame i gospodo, nije moguće prosuditi njegovu opremu bez da je zapravo vidite - i to u punom sjaju (odnosno punoj erekciji - jer nekim muškarcima penis može samo da se učvrsti, a drugima značajno da naraste). Istraživanja su pokazala da ne postoji korelacija između veličine penisa i veličine cipela. Isto važi i za veličinu uva, dlana i ostalih dijelova njegovog tijela.

Mit: Veći je bolji

Istina: Govoreći o tome, odnos između veličine i zadovoljstva je uveliko preuveličan. To je zaista do ličnih preferencija; najvažnija stvar ovdje je kompatibilnost vaše i njegove veličine.

Mit: Ne možete da zatrudnite ako ste već trudni

Istina: Superfetacija je veoma retka, ali stvarna. Ovo je pojava koja se javlja kada žena nastavlja ovulaciju iako je trudna, a drugo oplođeno jajašce se usadi u sluznicu materice. Ali ozbiljno, kad kažemo da je to rijetko, mislimo da je veoma rijetko: do sada je zabilježeno samo 10 prijavljenih slučajeva superfetacije.

Mit: Muškarci razmišljaju o seksu svakih sedam sekundi

Istina: Srećom za sve nas, ovaj mit je pogrešan. Ako bi ljudi mislili na seks svakih sedam sekundi, to bi značilo oko 8.000 puta dnevno. U stvarnosti, prema "The Kinsey Institutu", 54 posto muškaraca izjavilo je da misle o seksu nekoliko puta dnevno, a 43 posto ih je reklo da je to tek nekoliko puta nedjeljno.

Mit: Žene su prirodno manje zainteresovane za seks

Istina: Iako žene možda o seksu aktivno rjeđe razmišljaju od muškaraca (spomenuto "Kinseyjevo" istraživanje pokazalo je da 19% žena misli o seksu više puta dnevno, a 63% na to misli nekoliko puta nedeljno), to ne znači da žene žele manje seksa. Prema istraživanju koje je sprovela Kindara, aplikacija za svijest o plodnosti, oko 53 posto žena nema toliko seksa koliko bi željele da imaju.

Mit: Ako budete jeli školjke, seksualna uzbuđenost je zagarantovana

Istina: Prije nego što se bacite na školjke (i čokoladu i ljutu papriku), znajte da nema neke utemeljene istine iza afrodizijačke moći hrane. Školjke se sastoje od elemenata (voda, bjelančevine, ugljeni hidrati, masti...) koji nemaju snage da hemijski stimulišu eksualni nagon. Učinak placeba može biti potpomognut samom seksualnom prirodom jedenja, ali sama hrana ne može da vas uzbudi.

Mit: Seks je efikasna vježba za mršavljenje

Istina: Neosporivo je da ćete za vrijeme aktivnog seksa sagorjeti nekoliko kalorija, ali seks ne bi trebalo da zamijeni odlazak u teretanu. Pola sata seksa može da potroši 85 do 150 kalorija, ali to je samo ako ste u potpunosti intenzivno aerobno angažovani punih 30 minuta. Ali bilo kakva aktivnost bolja je od nikakve, pa zašto onda ne i ovakva!

Mit: Muškarci dosežu svoj seksualni vrhunac ranije od žena

Istina: Teorija doživljavanja "seksualnog vrhunca" u određenim godinama života nakon čega sve ide nizbrdo je prilično slaba nezavisno od pola. Tokom života i muškarci i žene doživljavaju vrhunce i padove kada je seksualna želja u pitanju.

Mit: Seks je bolji kad ste mlađi

Istina: Ne nužno. Iako je seks u 20-im godinama možda atletskiji, nema nauke koja bi podržala ideju superiornog seksa. Zapravo, mnogi muškarci i žene kažu da imaju mnogo bolji seks i više zadovoljstva u kasnijim decenijama života. Juhu!

Mit: Ženama je potrebno više vremena da se uzbude

Istina: Ispada da ovo uopšte nije tačno. Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu "McGill" dokazalo je da nema vremenske razlike u tome koliko muškarcima i ženama treba da dosegnu vrhunac seksualnog uzbuđenja. Naučnici su koristili termalne kamere kako bi došli do rezultata, a ne samoprocjenu ispitanika. To znači, ako vam je potrebno znatno više vremena da se uzbudite nego vašem partneru, uzrok može da bude više mentalni nego fizički, piše Žena.hr.