Mitovi o seksu u koje skoro svi vjeruju, a nisu tačni

Neki su se pokazali kao veliki promašaj, a za neke postoje naučni dokazi iako se o seksu tako malo zapravo zna jer je još uvijek u mnogim društviama tabu tema.

Ovo su samo neki od mitova u koje bismo voljeli da više niko nikada ne povjeruje.

Muškarci imaju mnogo veću želju za seksom

I žene su seksualna bića, a naučna istraživanja pokazuju da želja za seksom postoji kod oba pola.

Žene imaju više šansi da postignu višestruke orgazme za razliku od muškaraca, prenosi "Telegraf.rs".

Lubrikant je za starije žene

Laž! Lubrikant može da poboljša vaš seks i smanji neprijatno trenje i bol.

Žene bilo kojih godina mogu da poboljšaju svoj seks i učiniti ga glatkim tako što će koristiti lubrikant. Prema istraživanjima 80 odsto žena već koristi lubrikant.

Veličina njegovih cipela otkriva veličinu njegovog penisa

Kada bi samo bilo tako lako pročitati nekog muškarca.

Ne postoji vjerodostojan dokaz koji povezuje ovu relaciju, a u istraživanju u kome je učestvovalo 104 muškaraca nije bilo nikakve veze između njihove veličine stopala i penisa.

Stavite dva kondoma kako biste bili skroz zaštićeni

Ukoliko muškarac stavi dva kondoma u isto vrijeme, oni će se trljati jedan o drugi i doći će do pucanja.

Ovo je kontraproduktivno i zapravo povećava vaše šanse od zaraze i neželjene trudnoće.

Ženska ejakulacija je laž

Čak 54 odsto žena je iskusilo ili žensku ejakulaciju u maloj dozi ili velikoj kada su doživjele orgazam.

Analni seks je zabava bez bilo kakve opasnosti

Ok, nećete ostati u drugom stanju, ali niste zaštićene od polno prenosivih bolesti i infekcija koje mogu da se prenesu.

Možete da se zarazite i HPV-om, ali i HIV-om, herpesom i drugim bolestima.Obavezno koristite kondom i kod analnog seksa.

Seks igračke su za nastrane parove

Naprotiv. Kreativnost i novine mogu samo da osvježe vaš seksualni život i učine ga zanimljivijim. Vibratori mogu da stimulišu klitoris i G tačku tokom predigre pa ćete lakše doživjeti orgazam.

Alergija na spermu ne postoji

Jedna istina koju baš i nije lijepo čuti jeste da postoji alergija na spermu. Rijetka je, ali ipak moguća reakcija na proteine koji se nalaze u ejakulatu.

Može da dođe do pojave crvenila, otoka, svraba, bola ili osjećaja pečenja u nekom dijelu tijela sa kojim sperma dođe u kontakt. Reakcija se javlja nekoliko minuta do sat vremena nakon kontakta. Ukoliko primjetite da se to dešava posjetite vašeg ginekologa.