Mogu li "loši" momci da se promijene?

Možemo li nekoga stvarno da promijenimo?

To pitanje često postavljaju stručnjakinji za seksualne odnose, Trejsi Koks. Njen uopšteni savjet je da izbjegavate loše muškarce jer ni dobri nisu dosadni.

"To me uglavnom pitaju žene koje žele da promijene partnera. I uvijek je to simpatična žena koja pita da li može da promijeni 'lošeg momka'. Postoji vrlo kratak odgovor na ovo pitanje: 'Žele li oni da se promene?'“, kaže Koks.

Većina žena misli da je trik znati razliku. Ali stvar je u tome što u početku nema nekih vidljivih znakova „razlike“. Što često znači da ste uvučeni u toksičnu situaciju prije nego što shvatite koliko je sati.

Evo šta Koks kaže o šansama da promijenite "lošeg partnera“:

Prevara

"Već tri mjeseca ste u vezi kada se ispostavi da je vaš partner varao svoju bivšu partnerku sa vama. Treba li da prekinete vezu? Prva i najvažnija informacija koju treba da znate je sljedeća: Je li često varao mnoge partnerke ili je to bilo samo jednom?“ Ako mu je to životna navika, vijesti nisu dobre, kaže Koks.

"Još jedno važno pitanje koje treba postaviti je 'zašto su to uradio'"? Otkrijte okolnosti zbog kojih se ovo desilo. Zatim se zapitajte: „Je li vaš odnos drugačiji od njegovih prethodnih veza“ i „Je li srećniji s vama nego s prethodnom partnerkom“, dodaje Koks.

Ako se pokaje zbog onog što je učinio to vjerovatno znači da mu varanje nije navika i dajte mu priliku da se promijeni, ali držite oči širom otvorene.

Previše izlazaka

Prvo definišite šta je "zabava“. Ako ima problema sa zloupotrebom opojnih droga, nastavite vezu na sopstvenu odgovornost. Ako niste dugo u vezi, Koks savjetuje da prekinete.

Ako je to više zabava nego zavisnost, odnosno ako je vaš partner stariji i još uvek voli često da lumpuje, zapitajte se šta je razlog tome. Radi li to stalno ili je to reakcija na nešto što se nedavno dogodilo?

Okolnosti se računaju, ali čak i ako se čini da postoji dobar razlog, ipak budite oprezni.

"Otvoreno mu recite šta možete da prihvatite, a šta ne i pogledajte kakvu reakciju ćete dobiti. Da li je spreman na kompromis? Ako da, gledajte koliko će to da poštuje. Dajte mu jednu, dvije šanse, a ako nastavi po starom, prekinite vezu", dodaje Koks.

Ne želi brak

Većina muškaraca govori ono što misli i misli ono što kaže. Ako je rekao da ne želi brak – hoće li promijeniti svoje mišljenje vremenom, zavisi od nekoliko varijabli.

"Koliko ima godina? Recimo, 22-godišnjak koji želi da ostane samac je ipak drugačiji od 50-godišnjaka koji želi isto. Ono što želimo od života mijenja se kako starimo. Što je momak mlađi, to je veća šansa da se predomisli", kaže Koks i dodaje da partnera pitate zbog čega ne želi brak - s vama ili generalno.

Saslušajte razloge i pokušajte da pronađete kompromis koji bi vas oboje mogao usrećiti. Ako nije spreman sada, pitajte ga kada će biti. Ako je odgovor nikada, to nije dobar znak. Ako pristanu na neki vremenski okvir, pružite im šansu.

Sebičan je i loše se odnosi prema vama

"Nema ničega zabavnog u tome da se prema vama odnosi loše. Ako ste s nekim ko je verbalno ili fizički nasilan, odmah idite. Pronađite podršku koja vam treba i napravite plan za odlazak", kaže Koks.

Ako je problem to što je sebičan, ne razmišlja o drugima i svoje potrebe stavlja na prvo mjesto, ključno pitanje koje treba da postavite je vidi li problem u tome kako se odnosi prema vama? Ili to samo vi primjećujete?

Kakvi momci su dosadni?

Problem s popravljanjem „lošeg momka“ je taj što većina ne želi da se promijeni. Vrlo je malo onih koji su svjesni da ne čine dobre stvari. Vrlo malo ljudi priznaje da ima problem.

"Ništa me više ne iznervira od žena koje kažu da su 'fini momci dosadni'. 'Loši momci' su dosadni. Oni su ti koji su predvidljivi jer skoro nikad ne uspiju da održe svoja obećanja. To je osoba koja će vas i dalje varati, povređivati i razočaravati ", rekla je Koks, prenose Vijesti.me.

