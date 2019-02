Muškarci, djevojka vas ne pušta dole, možda je ovo problem

Mnogi muškarci sigurno su doživjeli da da ih partnerka ne pušta da je zadovolje oralno, pa su se zapitali u čemu je problem.

Odgovor bi možda mogao da se krije u ovim stvarima:

1. Ne poznaje dobro žensku anatomiju

Surova stvarnost je činjenica da veliki broj muškaraca ne zna precizno gdje je klitoris, a ako ga ne mogu pronaći, teško će ženi pružiti adekvatan užitak. Neki, kada i znaju gdje se nalazi, ne znaju tačno šta bi s njim.

Prema istraživanju časopisa "Cosmopolitan", čak 50 odsto žena požalilo se kako im partneri ne mogu pomoći u postizanju orgazma, a njih 38 odsto je otkrilo da im partner ne stimuliše klitoris dovoljno.

Zaključak istraživanja ukratko bi bio:

1. Neki muškarci nikako ne mogu shvatiti gdje se klitoris nalazi. 2. Neki ne pokušavaju stimulisati taj dio tijela čak i kada znaju pravu lokaciju.

"Dogodilo mi se nekoliko puta da muškarac ne može pronaći klitoris. Pa nije to neka velika misterija, ali neki momci kao da se pogube u mojoj vagini", kazala je Alison (29), a prenosi "Men's Health".

Znači, klitoris se nalazi na vrhu gdje se spajaju stidne usne, veličine je graška i njegova stimulacija do orgazma dovede čak 75 odsto žena. To 'zrno graška' samo je vrh - većina klitorisa se nalazi u tijelu žene.

2. Ne zna pravilno stimulisati klitoris

Kada i pronađu klitoris, neki muškarci jednostavno nemaju osjećaj šta da rade s njim. Mnogi znaju teoriju, ali zakažu u praksi. Neki su previše grubi, pritisak im je prejak pa na kraju žena umjesto užitka osjeća nelagodu i bol.

Klitoris je 'osjetljiva biljka' i s njim treba nježno i senzualno. Osim toga, svaki muškarac bi trebalo da prati kako žena reaguje na podražaj i sve bi mu bilo jasno.

"Jednom mi je partner trljao klitoris toliko brzo i snažno da me je to zapravo boljelo. Rekla sam sebi: 'Ne hvala, to mi ne treba u životu. Cijenim entuzijazam, ali...", ispričala je Kejt (35).

Mali recept kako to napraviti pravilno: Kombinujte jezik i prste. Jezikom se nježno, polako poigrajte njenim 'zrnom graška' dok u isto vrijeme prstima stimulišite unutrašnjost vagine.

3. Nema komunikacije o seksu

Komunikacije je važna, ne samo u svakodnevnom životu parova, već i u najintimnijim trenucima poput oralnog seksa. Važno je reći partneru šta je ugodno, a šta baš i nije.

Potrebno je razgovarati o svemu u vezi sa seksom, jer je važno da se obje strane osjećaju dobro i ugodno - što je na kraju jedini način da oboje dođu do vrhunca.

"Bila sam u vezi s muškarcem koji me nikada nije pitao šta ja želim u seksu niti jesam li uživala u tome šta je radio. Nije me pitao kako se osjećam", ispričala je Džesika (25), ali nije spomenula da li mu je možda sama "natuknula" šta joj smeta i šta joj je jako dobro.

Tiokom oralnog seksa pratite kako žena odgovara na podražaje, uživa li ili je ukočena. Pitajte je šta joj najviše odgovara i šta joj čini posebno zadovoljstvo. Osim što će seks biti bolji, i ona će se bolje osjećati jer će znati da vam je stalo do nje.

4. Pretpostavlja da ona mora uzvratiti 'uslugu'

Ne očekujte da će se ona baciti na vaš 'ponos' čim završite. Naime, neke žene jednostavno ne uživaju u pružanju oralnog seksa muškarcu, ili barem ne u svakom slučaju, odnosno baš tada kada on to očekuje od nje.

"Nekada čak nisam dopuštala momcima da idu dolje. Znali su mi lagano kružiti po klitorisu najviše dva minuta, a potom odmah izvući svoj penis. Činjenica da su očekivali oralni seks odmah nakon tako lošeg izvođenja bila je ogromno hlađenje", rekla je Lindzi (28).

Ukoliko se usredsredite na partnerku, bez žurbe, veća je vjerovatnoća da će vam uzvratiti istom mjerom. Shvatite pružanje oralnog seksa kao davanje poklona - ne očekujte da tada i vi morate dobiti dar od nje. Radite to prvenstveno jer želite da ona uživa.

5. Nije otvoren za nove stvari u seksu

Nisu sve žene iste pa je važno imati na umu da ono što je jednoj bilo super, drugoj može biti bez veze. Ono što je jedna voljela, druga može mrziti.

Važno je upoznati partnerku i vidjeti da li ste na istom nivou kada je seks u pitanju. Na primjer, predložite joj neki drugi položaj ili dodatak seks igračke pa ćete vidjeti kako reaguje na to.

"Ne mogu vam reći koliko puta sam pokušavala uključiti seks igračku ili neku drugu pozu ili mjesto oralnog seksa, ali partner jednostavno na to nije reagovao. Mislim da je izuzetno važno biti otvoren u seksu i ako muškarac nije takav, gubim interes", kazala je Ema.

Nikada nemojte raditi nešto što vam stvara neugodnost, ali nemojte ni konstantno odbijati ideje partnerke i nove stvari koje predlaže - pronađite neki kompromis. Budite otvorenog uma i slušajte šta želi i u čemu uživa u krevetu. Osim toga, ne možete znati sviđa li vam se nešto ako to niste nikada probali.

6. Predvidljiv je u seksualnim aktivnostima

To vam je kao da svaki dan jedete isto jelo - za doručak, ručak i večeru. Žene ne vole predvidljivost u intimi pa tako ni u oralnom seksu, jer tako postaje sve manje uzbudljiv i na kraju vrlo dosadan. Na kraju može dovesti i do toga da žena seks počne izbjegavati.

Iskušajte nove stvari - to može da bude uzbudljivo za vas oboje.

"Bila sam s jednim tipom nekoliko sedmica, ali svaki put kada bi se našao na meni, sve je bilo isto: nekoliko minuta lizanja, malo akcije, a onda bi pokušavao oboje u isto vrijeme. Bilo je kao da ima priručnik o oralnom seksu, ali mu ne pomaže. Nije bio otvoren za kritiku ili spontanost. To nam je brzo ubilo vezu", prisjetila se Hana (41).

(24sata.hr)