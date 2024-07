Muškarci sve gori u krevetu, eskort dama otkriva šta treba da poprave

Eskort dama Katija Kortez (28) smatra da su muškarci sve gori u seksu, iz Sidneja, izjavila je da joj posao seksualne radnice omogućuje prikupljanje "podataka" o muškarcima, ali njeni zaključci nisu baš impresivni.

Smatra da je većina muškaraca loša u seksu, uključujući i one u braku. Čak ni muškarci iz generacije Z ne ostavljaju dobar utisak na nju.

"Postoji toliko muževa, momaka i muškaraca, mladih i starih, koji nemaju apsolutno nikakvu ideju kako zadovoljiti ženu. Kako njihove supruge, djevojke i žene uopšteno podnose to?", pita se Katija.

Kortez tvrdi da muškarci ne konzumiraju pornografiju na pravi način niti traže pomoć kad im je potrebna, što dovodi do osrednjih izvedbi u spavaćoj sobi.

"Pornografija može biti nevjerovatan obrazovni alat. Može pružiti neke smjernice o tome kako i što raditi. Ne morate uspoređivati svoju veličinu ili izdržljivost s porno zvijezdom, ali ako ne možete izdržati ni dvije sekunde i samo radite misionarski, i ne možete to pravilno izvesti, onda imamo problem", rekla je.

Takođe postoji mnogo vodiča za samopomoć i videa koji uče boljoj izvedbi u spavaćoj sobi i tehnikama, posebno za muškarce, savjetuje ona.

Prema njenim riječima, veliki dio razloga zašto muškarci nisu dobri u spavaćoj sobi je taj što ne postavljaju prava pitanja.

"Mnogi muškarci još uvijek ne znaju gdje je klitoris. Osim toga, ne pitaju svoje seksualne partnerke šta im se sviđa. Najbolje mi je kad mene muškarac pita što mi se takođe sviđa. To ne mora biti robotski. Može biti na seksi način", izjavila je.

Dodala je da primjećuje kako muškarci iniciraju seksualne aktivnosti bez da pitaju svoje partnerke je li to nešto što im se sviđa.

"Trebali bi pitati partnerku što joj se sviđa, što je u redu, a što nije. Imala sam mnogo klijenata koji bi me čudno gledali kada bih ih pitala sviđa li im se nešto", objasnila je.

Dodaje da mnogo muškaraca pretpostavlja da sve žene vole iste stvari.

"Zato je važno pitati svaku pojedinu partnericu što joj se sviđa", dodala je.

Kroz svoja istraživanja, otkrila je da mnogi muškarci čak ni ne znaju kako se pravilno "pozicionirati", i stvarno je umorna od muškaraca koji je gotovo "gnječe" tokom seksa jer naslanjaju cijelu svoju tjelesnu težinu na nju.

Veliki trend koji je primijetila je da muškarci misle da žene mogu doživjeti orgazam na zapovijest.

"Kao da je to nešto što mogu jednostavno učiniti pukom naredbom. Ti muškarci obično su uvijek najgori u krevetu. Ili obrnuto, kada muškarac završi za dvije sekunde, a zatim me pita jesam li i ja doživjela orgazam. Mi to ne možemo samo tako kontrolisati", ispričala je.

Smatra da muškarci trebaju početi shvatati da je "seks dvosmjerna ulica" i početi pitati žene šta im se sviđa u krevetu, piše NY Post, a prenosi 24sata.hr.

