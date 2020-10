Muškarci žele da žene znaju ovih 10 stvari

Sigurno ste čuli (a možda i pročitali) knjigu “Žene su s Venere, muškarci s Marsa”, ali to ne znači da smo jedni druge potpuno upoznali i da nema nerazumijevanja!

Šta bi vaš muškarac želio da znate.

On “volim te” govori djelima

Nemojte insistirati da to mora izgovarati. Odvezao je vaš automobil umjesto vas na tehnički? Otišao je vašoj mami popraviti česmu? Stavio je prati veš? Eto…

Kad se jednom odluči…

… biti s vama, to je to. Duže im treba da uđu u ozbiljnu vezu, ali kad su tamo, sigurni su da to žele. Jedno je istraživanje pokazalo da bi 90% muškaraca ponovno oženilo istu ženu!

Zajedničke aktivnosti nas povezuju

Više od razgovora o osjećajima ili dijeljenja dubokih misli, muškarca će za ženu vezati zajedničke aktivnosti. Sportske, na primjer ili seks. Bilo što što oboje volite raditi, radite zajedno što češće: idite u kino, isprobavajte nove vrste piva, zovite prijatelje na roštilj…

Uče od svojih očeva

Ako želite znati kakav će muškarac biti u vezi, pogledajte mu tatu. Kako se on odnosi prema djeci, kako se ponaša prema supruzi? Vaš mu dragi nije nužno kopija, ali dosta je vjerovatno da će i on biti takav.

Brže zaboravljaju loše stvari

Žene negativna iskustva pamte puno duže: tugu, stres, tjeskobu. Muškarci loše stvari vole što prije zaboraviti i nastaviti dalje. Pa tako dok vi želite još razglabati o jučerašnjoj svađi, on ju je već zaboravio.

Loše čitaju signale

Ako želite da znate šta vam je (zašto ste ljuti, tužni, šutite…) jednostavno mu to morate reći. Muškarci jako loše čitaju ekspresije lica, intonacije rečenica, aluzije, tekst između redova itd.

Seks nije samo seks

Iako se često misli da je njima samo to. Za većinu muškaraca seks je vrlo važan dio veze i jednako kao ženama, donosi veće zadovoljstvo ako to rade s osobom koju vole. Posebno što tada dobro znate šta onaj drugi voli, a šta ne.

Trebaju vrijeme bez tebe

Bilo da igra košarku s dečkima, vozi oldtajmera ili ide na jogu, tvoj muškarac treba vrijeme za sebe. Vrijeme bez vas. Kao što i vi trebate vrijeme za svoje prijateljice, hobi, izlaske. Uživate svako u svojoj slobodi jednako kao što uživate i kad ste zajedno.

Sve će učiniti ako…

pokažete da cijenite to šta radi. Pokazati da ste uočili njegov trud može učiniti veliku razliku. Na primjer, roditeljstvo. Studije su pokazale da su očevi mnogo uključeniji u brigu o djeci ako njihove supruge cijene njihov trud i smatraju ih kompetentnima.

Vaše zadovoljstvo je njegovo zadovoljstvo

Kao što želi da budete zadovoljni, vaš muškarac voli znati i da ste zadovoljeni – u krevetu. No, jednostavno mu katkad morate reći kako da to postigne. Nevoljkost žena da govore o seksu, šta im se sviđa, a šta ne, jeste kao da im je neko stavio povez preko očiju. Uostalom već smo rekli da teško čitaju indirektne signale. Recite mu jasno, ali na fin način, da ne povrijedite njegov ego, šta biste htjeli i biće sretan.

(miss7.24sata.hr)