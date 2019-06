Način na koji pišete poruke otkriva kakvi ste u krevetu

Možda znate da poruke koje pišete mogu ponešto reći o vašim tehničkim sposobnostma, o vašem društvenom životu i poznavanju gramatike. Međutim, na internet portalima se mogu pronaći i tekstovi koji govore o tome da način na koji "kuckate" govori dosta i o vašem seksualnom životu. Razmatranje je zabavno, a koliko je korisno - procijenite sami.

Kako koristite smajlije?

Koristite dosta smajlija? Ako je odgovor "Da", ovo je znak da volite da izražavate emocije na druge načine osim korištenja riječi, što govori o tome da ste glasni u krevetu i rado koristite bezobrazne riječi koje izražavaju zadovoljstvo. Ako smajliji nisu Vaš način komunikacije, vrlo je vjerovatno da vaš partner nema predstavu o tome šta zapravo osjećate dok vodite ljubav.

Koristite provjeru pravopisa

Ako apsolutno ne vodite računa o gramatici dok pišete poruke, moguće je da ne vodite računa ni o svom seksualnom životu. Vjerovatno ste traljavi u spavaćoj sobi i svejedno vam je da li ćete probati "vruće igrice", ali često umijete da budete impulsivni. Dakle, nešto dobro i nešto loše – ali najbolje bi bilo da povremeno uključite opciju "provjera pravopisa" (spell checker). Jer poruka poput "zelimte volijo bi da tevidim!" – ne zvuči baš seksi, zar ne?

Kratke/duge poruke

Ako ste ljubitelj dugih poruka, poput jednog cijelog pasusa, ovo može biti znak da volite duge predigre prije nego što ste zaista spremni za akciju. I to se ne odnosi samo na fizičku predigru nego i na onu verbalnu koja se može odigravati bilo gdje. Ako pak volite vrlo kratke poruke – one od samo jedne riječi, to znači da ste vrlo direktni i da često završite "slavlje" prije nego što je vatromet i počeo.

Koristite puno skraćenica

Ovo može biti pokazatelj toga da tokom seksa tražite zabavu. To je često dobra osobina jer ste skloni da napravite prijatnu i opuštenu atmosferu svojoj partnerki. Ipak, često može da se desi da "platite na ćupriji" jer ostavite partnerku ili partnera nezadovoljenu. Dobra strana svega je da vas one male neprijatne situacije, koje se gotovo svima ponekad dogode, neće iznenaditi i uplašiti.

Broj poruka koji pošaljete svakog dana

Koji je vaš rezultat? 10? 50? Još više? Što više poruka ste u stanju da pošaljete svakog dana, više pažnje zapravo želite. Ovo se odnosi na fizičku pažnju – što je dobra vijest. Ipak, ovo može biti i previše zahtjevno za vašu partnerku.

Šaljete slike u porukama

Ako šaljete mnogo slika u porukama, očigledno ste vizuelni tip, što implicira da uglavnom držite oči otvorene dok vodite ljubav jer volite da posmatrate i proučavate svaku reakciju vašeg partnera. Ovo vas svakako čini dobrim ljubavnikom, ali ponekad možete izgledati svojoj partnerki kao čudak. Ako, naprotiv, nikada ne šaljete slike, vrlo je vjerovatno da ste stidljivi i volite kada su svjetla ugašena.

Pisanje kasno noću

Neki ljudi obožavaju da pišu poruke usred noći dok drugi to nikako ne vole, ograničavajući tako poruke na pristojno vrijeme predviđeno i za telefoniranje. Ako spadate u onu grupu ljudi koja ne preza od toga da pošalje poruku bilo kada, vjerovatno ste uvijek spremni za akciju – bilo kada i bilo gdje. Ako ste tradicionalan tip - to može značiti i da volite tradicionalan način vođenja ljubavi: uveče u krevetu.

Šaljete poruku dok razgovarate sa nekim

Vi spadate u grupu ljudi koja ima ovu ružnu naviku? Ako je odgovor "Da" vjerovatno ste i mnogo manje skoncentrisani na radnje u krevetu, jer razmišljate o obavezama i utiscima koji je protekli dan ostavio na vas. Vrlo je ružno da oboje ležite u krevetu sa svojim telefonima u rukama, zato uradite nešto u vezi s tim jer će u protivnom ispaštati vaš društveni i seksualni život.

Čitate izvještaj o prijemu poruke

Ako su vam ovi izvještaji na telefonu uključeni vjerovatno volite da sebi nanosite bol, jer čekajući potvrdu o prijemu ili pročitanoj poruci –očigledno otkrivate svoju mazohističku crtu. Isključite ove stvari… nema tu nikakve drame, jer kada niste opsjednuti mišljenjem drugih, možete imati seks baš onakav kakav volite.