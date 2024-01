Najčešća pitanja o seksu 2023.

Google analitika pokazuje koja su to bila najčešće postavljana pitanja u vezi sa intimom.

Kako piše „The Post“, najviše pretraživano pitanje o seksu u 2023. godini bilo je: „Šta je poza „speed bump“?“ Ovaj izraz je postao popularan nakon što ga je učesnik rijaliti šoua „Ostrvo ljubavi“ spomenuo tokom sezone. U pitanju je poza „ležeći policajac“ koja uključuje postavljanje jastuka ispod kukova…

Drugo pitanje bilo je vezano za seks tokom trudnoće. Srećom, to je potpuno bezbjedno, mada može biti neprijatno kako se porođaj približava. Oni koji su željeli da saznaju kada može da se uradi test na trudnoću lako su došli do odgovora, jer je to bilo treće najpopularnije pitanje.

Četvrto mjesto zauzima pitanje zašto se javlja krvarenje nakon seksa. Stručnjaci tvrde da je blago krvarenje nakon seksa povezano sa suvoćom kože ili vagine, a u rijetkim slučajevima može ukazivati na polno prenosivu ili vaginalnu infekciju, piše „The Post“.

Neki su željeli da znaju koliko sastanaka sa partnerom ili partnerkom treba da imaju prije seksualnog odnosa, dok su neki zaljubljenici u fitnes željeli da saznaju koliko kalorija sagore tokom odnosa.

Jedno od najpopularnijih pitanja nije se odnosilo direktno na vlastiti seksualni život ili tijelo, a o tome većina nas nikada nije razmišljala: „Kako ribe imaju seks?“, prenosi B92.

