Najveće laži koje muškarci i žene izgovore na prvom sastanku

Jeste li danas već izgovorili neku, možda sasvim nevinu laž (evo, za tri minute izlazim ih kupatila)? Ne brinite – to je sasvim normalno! Posebno kad upoznamo nekog novog ko nam je zanimljiv, pa se pokušavamo prikazati u najboljem svjetlu.

Neke teme preporučljivo je odmah pretresti, a tada je (ponekad) potrebna i poneka laž. Zbog toga se na prvom dejtu u najčešće laže o ovim stvarima…

Seksualna prošlost

Broj seksualnih partnera koje je neko imao jedna je od najmučnijih tema o kojoj treba govoriti. Ako je broj minimalan (ili nula!) – često se malo nadoda kako bi djelovali iskusniji. Ako je broj pak malo veći, pa mislite da bi vas nova osoba mogla osuđivati, malo se smanji – kako osoba pored ne bi dobila pogrešan utisak. Veliko seksualno iskustvo prije će prešutjeti žene; teško je naći muškarca koji umanjuje svoje osvajačke uspjehe, ruku na srce.

Prošle veze

I kod broja veza i načina raskida često se mulja. Uvijek ima neka veza koju želimo da prešuutimo. Možda ste stvarno bili s nekim nevaljalim momkom, na kojeg se nisu zgražali samo vaši roditelji nego i prijateljice. Ili je veza bila OK, ali ste mu oštetili automobil kad je raskinuo s vama? Eh, takve stvari ne bismo spominjali. Oni jednostavno ne vole pričati o bivšim ljubavima i to je tako. Neće voljeti ni kad budete 10 godina zajedno. Žene će to s namjerom prešutjeti.

Finansije

Možda vas to čudi, ali postoji jpuno ljudi kojima je novac izuzetno bitan pri odabiru partnera. U krajnjoj liniji, prihodi potencijalnog partnera su važni utoliko da druga strana zna hoće li jednog dana imati nekoga za koga će takođe morati zarađivati i vječno ga pomagati ili će odnos biti finansijski ravnopravan ili se može čak računati na takvu vrstu pomoći od partnera. Šta vam partner zapravo može ponuditi je važno pitanje, zbog toga se na prvom dejtu često laže o finansijskom stanju. Svoj bankovni račun uglavnom “naduvaju” muškarci – ipak je to muška spika, biti moćan i snažan.

Mjesto stanovanja

Mala neugledna garsonjera izgleda manje privlačno od trosobnog stana u centru grada. Zbog toga se često laže o mjestu stanovanja. A to nije nimalo dobra ideja! Kako će se veza razvijati, prije ili kasnije će se ta (velika) laž raskrinkati. On će možda oklijevati i da vas dovede kući jer je tamo baš nered – najbolje bi mu odgovaralo da dođeš kad ste već tako povezani da biste se mogli uhvatiti čišćenja kad dođete.

Godine

Oprez! Posebno muškarci na prvom dejtu dodaju koju godinu kako bi djelovali zrelije. Ili oduzmu, ako je djevojka očigledno mnogo mlađa! OK, ne treba ti odmah pokazivati ličnu kartu, ali pokušajte otkriti laže li o godinama. Žene će NIKAD dodati godine. A obrnuto?

Interesi i hobiji

Ako neko sa strašću priča o nekoj stvari, a onom drugome je to smrtno dosadno, sigurno neće to odmah priznati. Radije će glumiti da mu/joj je to sve OK. I ta laž može imati kratke noge – vrlo brzo će se vidjeti da nemate zajedničke hobije. Ovdje ste 1:1.

Posao

Naravno da postoje zanimanja koja zvuče više cool od drugih, ali i ovdje je potreban oprez. Vjerovatno neće reći da je ljekar, a ima dosadan kancelarijski posao, ali na prvom dejtu se ljestvica obično malo podigne. Možda kaže gdje radi, ali svojoj funkciji dodamo malo na važnosti. Čini se da su žene manje sklone da “naduvaju” svoje karijere. Ne sve, svakako, ne sve.

Djeca

Tema djece je i u dugotrajnim vezama “velika” tema – a kod prvog dejta obično je zastrašujuća. Međutim, ako neko primijeti da onaj drugi ne želi djecu, možda neće odmah reagovati. Računa da je još rano o tome pričati (vjerovatno jeste) i kako će s vremenom partnera uvjeriti u suprotno (ne treba baš računati na to). Dobra je stvar ako neko zaista ima hrabrosti već na početku iskreno reći kako tu stoje stvari. Postoji li dijete iz prvog braka, mnogo je veće vjerovatnoća da će otjerati novog odabranika, a ne odabranicu.

Razvod

Da li biste se prepali kad bi vam rekao da je već razveden? Možda i bi… Zbog toga muškarci često prešute činjenicu da su već bili u braku. Žene uglavno žele muškarca s kojim sve mogu doživjeti po prvi put – a posebno vjenčanje! A muškarci to znaju. Oprez! Žene je mnogo češće odmah na početku priznati prvi brak.

(miss7.24sata.hr)