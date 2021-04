Najveće zablude o seksu

Iako mislimo da sve znamo o seksu, činjenica je da su mnoga naša saznanja zapravo zablude.

Budući da živimo u 21. vijeku, vrijeme je da neke od njih konačno ostavimo iza sebe.

Zabluda br. 1: Veličina je važna

Muški polni organ je prosječne dužine ili je čak prekratak? To zaista nije važno!

Naime, samo donja trećina vagine sadrži ekstra osjetljive nerve zadužene za zadovoljstvo. Toliko nedostižna "G-tačka" je u većini slučajeva smještena samo dva i po do tri centimetra od ulaza u vaginu.

A klitoris, toliko često zaboravljani "taster" zadovoljstva, nalazi se na spoljašnjoj strani vagine. Stoga ne brinite, muškarci su svakako dovoljno obdareni kako bi ženama pružili zadovoljstvo!

Zabluda br. 2: Misionarski položaj je dosadan

Kad ste posljednji put u filmu za odrasle vidjeli praktikovanje misionarskog položaja? Jer, radi se o dosadnom položaju, zar ne? E, pa, griješite.

Naime, misionarski položaj je najteže snimiti. Međutim, postoji razlog zbog kojeg je ovaj položaj uobičajen kod većine parova... Riječ je o najjednostavnijem položaju u kojem partneri mogu da se zadrže više od nekoliko minuta (ili sati ako ste nadobudni), a održavanje zadovoljstva je ključ za dobar seks.

Zabluda br. 3: Ako ona ne dostigne vrhunac - on je kriv

Oko 30 odsto žena priznaje da ne može da postigne vaginalni orgazam. Kad saberemo sve emotivne i seksualne probleme koje u današnje moderno doba muče dame, čudo je da bilo koja žena postigne orgazam.

Nije on kriv što ona ne može da dostigne vrhunac. To bi trebalo da znaju i muškarci i žene. Skinite pritisak sa svojih pleća, promijenite seksualnu dinamiku i krenite u međusobno istraživanje sopstvenih tijela.

Zabluda br. 4: Žene vole da budu gore

Čini se kao da bi ova zabluda mogla ipak da bude istinita – djevojke su zaista u mogućnosti da se zaista opuste i podivljaju kad se nađu u zamijenjenim ulogama i kad one dominiraju svojim muškarcem.

Međutim, realnost kaže da je najpogodniji položaj za postizanje vaginalnog orgazma ležanje na leđima ili na stomaku. Stoga, ako ne uživate u ovoj pozi, izbacite je iz upotrebe – zauvijek!

Zabluda br. 5: Pružate zaista dobar oralni seks

Skoro svaki muškarac se bar jednom u životu pohvalio svom najboljem prijatelju kako je dotičnoj dami priuštio zaista sjajan oralan seks!

Obezbijediti djevojci orgazam stimulisanjem klitorisa je još zahtjevnije od obezbjeđivanja muškog orgazma oralnim seksom. Muškarci, prestanite da se hvalite svojom sposobnošću pružanja sjajnog oralnog seksa. To nikoga nije briga.

Zabluda br. 6: Muška "G - tačka"

Ova zabluda je vjerovatno istinita – postoji bezbroj anegdota i naučnih dokaza koji ga podupiru.

Nije potrebno da lutate prstom po zadnjici kako biste postigli orgazam. Sam seks je dovoljno zahtijevan i bez mitske potrebe "surfovanja" po zadnjici.

Zabluda br. 7: Ona zna šta želi

Velika, možda čak i najveća prepreka za odličan seks je nedostatak komunikacije. Međutim, to ne znači da ono što žene kažu to i žele. Dame poznaju svoje tijelo malo bolje od muškaraca.

One znaju šta im godi kad to osjete, međutim one nemaju pojma kako da dođu do te tačke. Zato muškarci, uzmite stvar u svoje ruke i isprobajte različite stvari. Ako ste uvjereni u svoje ljubavničke sposobnosti, doći ćete do željene tačke!

Zabluda br. 8: Žene su skrivene porno glumice

Ne, nisu! Muškarci ne bi trebalo da pokušavaju da oponašaju hardcore scenu iz omiljenog pornića ako žele da ih djevojka nakon toga gleda u oči.

Igra riječima je namjerna, piše "Ordinacija".