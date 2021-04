Nakon 10 godina imala polni odnos pa završila u bolnici

Jedna žena koja nije imala polni odnos 10 godina zbog narušenog zdravlja ispričala da je počela da krvari nakon seksa. Dodala je i da je nedostatak informacija o seksu poslije raka zdravstveni problem.

Dugo se borila s akutnom mijeloičnom leukemijom. Polni odnos nije imala 10 godina, a kada se napokon na to odlučila završila je u Hitnoj. Ovo je njena priča.

"Ležala sam na boku, držeći svoj iPhone .Razmišljala sam o tome trebam li da probudim svog partnera ili ne. Na internetu sam pročitala da je krvarenje nakon seksa uobičajeno odnosno da žene svih starosnih grupa u jednom trenutku to dožive - čak 8 do 10 odsto njih redovno. Takođe je pisalo da to nije ništa ozbiljno, ali i da može biti znak nečeg ozbiljnog. Najvažnija stvar na koju treba obratiti pažnju je brzina i količina krvarenja. Ako je krvarenje jako treba potražiti u pomoć, pisalo je u članku", počela je svoju priču.

Njeno krvarenje nije bilo jako obilno, ali nije ni prestajalo. Odlučila je da pozove Hitnu pomoć.

"Dežurni ljekar zvučao je iznervirano. Probudila sam dečka i otišli smo u bolnicu. Bilo mi je neugodno, ali ljudima se događaju i gore stvari. Moje pitanje je bilo razumno, ali otkrila sam da ništa ne znam o seksu nakon liječenja karcinoma. Niko mi nije rekao da bi hemoterapija, kojoj sam bila podvrgnuta nakon dijagnoze 2003. i ponovo nakon 2007. i 2008. godine, mogla uzrokovati nagli gubitak proizvodnje estrogena u jajnicima, te da bi to moglo dovesti do simptoma menopauze poput suvoća vagine. Niko mi nije rekao da suvoća vagine može uzrokovati bol i krvarenje tokom odnosa. Ipak, podaci pokazuju da je učestalost seksualne disfunkcije među ženama koje su preživjele rak česta. Seksualne nuspojave su poteškoće u postizanju orgazma, gubitak želje, smanjena veličina vagine i bol tokom penetracije", rekla je i dodala da seksualni odnos nije imala 10 godina zbog narušenog zdravlja.

Ispričala je i da je bila u sretnom braku, ali da su stvari odjednom krenule nizbrdo i razvela se. Dugo je pokušavala pronaći svoju drugu srodnu dušu, ali nje nije bilo nigdje. Napokon, kada je odlučila da bude sretna sama upoznala je jednog muškarca u kojeg se zaljubila.

"Kada smo se počeli viđati, koristila sam vaginalnu estrogensku kremu dva puta sedmično kako bih smanjila simptome menopauze poput suvoće vagine, peckanja i svraba. Sjetila sam se da sam čula da ću morati povećati dozu ako želim ponovo imati polni odnos. Dogovorila sam sastanak sa svojim ginekologom da vidim trebam li učiniti još nešto kako bih se pripremila za to. Ljekar mi je dao savjet da kupim vaginalni dilatator. To sam i napravila, ali ga nisam dugo držala. Kad je napokon došlo vrijeme za pravi seks, svidjelo mi se. Boljelo me, pa smo stali, ali smatrala sam da je to normalno. Onda sam osjetila nešto ljepljivo na nogama. Bila je to krv. Krv na plahtama, krv na nogama. Ušli smo pod tuš, promijenili posteljinu i vratili se u krevet. Nije moglo biti manje romantično", objasnila je.

Na hitnoj joj je ljekar obavio interni pregled te je nakon toga dogovorila sastanak s ginekologom.

"Rekla mi je da sam trebala koristiti dilatator između 15 i 30 minuta, a ja sam ga koristila par minuta. Poslala me na vježbe za jačanje materice da naučim vježbe opuštanja. Estrace, vaginalnu kremu, sam koristila dvije sedmice. Kad smo ponovo imali polni odnos, nije boljelo, ali dugo sam nakon toga nervozno provjeravala plahte", otkrila je.

Rekla je i da je nedostatak informacija o seksu nakon raka zdravstveni problem i da bi se više trebalo pričati o tome. Dodala je i da je još uvijek s istim muškarcem i da još uvijek koristi vaginalne estrogenske kreme i da više nema problema s krvarenjem, piše "HuffPost", prenosi "24sata.hr".