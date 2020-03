Nakon neobaveznog seksa je veza (ne)moguća?

Seks za jednu, dvije ili tri noći, ali bez obaveza koje sa sobom donosi veza, postao je jedan od omiljenih odnosa u modernom društvu. Neobavezan, nesputan i slobodan, a ipak u njemu zadovoljavamo potrebe za razmjenom nježnosti i seksom. Međutim, da li se iz usputnog seksa može razviti veza?

Finasijska nezavisnost je donijela revoluciju

U posljednje vrijeme, sve veći broj mladih se okreće usputnom seksu. Razloge za to možemo potražiti u promjeni ženinog položaja u društvu. Dok je nekada ona zavisila od muškarca, posebno finansijski, danas žene rade i osiguravaju sredstva za život. Pored toga, došlo je i do ublažavanja predrasuda prema kojima je žena koja uživa u seksu za jednu noć “laka”, razvratna i nemoralna.

Biti solo ne znači apstinenciju

I žene i muškarci su svjesni da biti solo ne znači nužno i apstinenciju. Ovaj stav je, naravno, doveo i do promjena standardnih oblika ljubavnih veza. Ranije je na jelovniku prvo bio službeni ulazak u vezu, a tek kasnije seks, a sada u desertu uživamo mnogo prije glavnog jela. Kalorični, zašećereni i ukusni “seks desert” uspijeva da nas zasiti u tolikoj mjeri da i ne pomišljamo na glavno jelo – vezu. A usputni seks ima tu moć da zadovolji naše potrebe, sve do sljedećeg sastanka. Ipak, nakon određenog vremena, dolazi do zasićenja. Konstantno konzumiranje jednog te istog deserta i nije tako primamljivo i ukusno. Zato, svaki usputni seks ima svoj rok trajanja. I tada stižemo do trenutka kada moramo da donesemo odluku – da li želimo da dotični odnos pređe u zvaničnu u vezu ili smo se “navukli” na previše šećera i moramo pod hitno na dijetu.

Usputne veze - veze sa rokom trajanja

Nakon određenog vremena “upražnjavanja” usputne (ne)veze, potrebno je donijeti odluku – rizikovati ili ne? Potrebno je donijeti odluku o budućnosti odnosa. Istina je surova – kad-tad se ovaj odnos mijenja sam od sebe. Usputne veze možda sa sobom ne povlače obaveze i odgovornosti, ali su obilježene rokom trajanja. Ili se zasitimo odnosa ili upoznamo osobu sa kojom želimo vezu ili iskoristimo svoju ulaznicu “usputni seks” za sretnu vezu. Kako god da okrenete, do promjena će doći. Htjeli vi to ili ne.

Strah može biti velika kočnica

U uspostavljanju normalne veze često nas koči strah da naš seks-partner nema iste želje za razvijanja odnosa. Upravo zbog toga, mnogo odnosa ne dobija priliku za vezu. Ne zato što te dvije osobe nisu sposobne da ostvare vezu ili nisu jedna za drugu, nego zato što nemaju hrabrosti da priznaju da oni ipak nešto očekuju i osjećaju. To se, naime, u potpunosti suprotstavlja osnovama na kojima je izgrađen taj odnos.

U ovoj situaciji, potrebno je biti u potpunosti objektivan. Možete da zamolite i svoje prijateljice da vam pomognu oko procjene. One će realnije razmotriti sve faktore, dok ćete vi, vođeni emocijama, neke signale pogrešno protumačiti.

On nije za vezu ako…

Viđate se jednom sedmično ili par puta u mjesecu. Jedino mjesto gdje se sastajete je njegov/vaš stan ili auto. Veoma brzo prelazi na stvar, a isto tako veoma brzo nakon nje okončava vaše “druženje”. Javlja vam se u čudno doba, najčešće navečer, kada ga uhvati želja za seksom. Ne pokazuje nikakvo zanimanje za to kako ste proveli dan i čime se bavite u životu. Ovdje budite oprezni. Možda vi pričate njemu o svom životu, ali to ne znači da on sluša ili da ga to zaista zanima. Mnogo muškaraca će, koliko god to ružno zvučalo, zbog seksa pretrpjeti vaša dosadna naglabanja. Ako vas nikad nije upitao kako ste, šta radite i slično, jednostavno ga ne zanima. Razliku možete uočiti i tokom samog seksa. Predigra mu nije važna, želi da zadovolji svoje potrebe, a bježi od prisnosti? On zaista želi samo seks.

U ovakvoj situaciji treba da budete iskrene prema sebi, savjetuje ŽenaBlic. Ako je taj odnos i za vas samo seks, uživajte u njemu, ali nemojte dopustititi da se za njega vežete. Žene, uprkos tome što ne žele vezu s dotičnom osobom, vežu se za sami odnos i osobu, pa drugima oko sebe ne pružaju nikakvu priliku. Usputni seks treba da vas zadovolji na fizičkom planu, a emotivni treba da bude i dalje dostupan. Za druge muškarce. Ne želite valjda da zbog seksa propustite priliku za sretnu vezu sa nekim drugim?

On je za vezu ako…

U posljednje vrijeme ste primijetili promjenu u zajedničkom odnosu. Dok ste se nekada sastajali par puta mjsečno i pri tom se sve svodilo samo na seks, sada se češće viđate i nakon odnosa često ležite zajedno i pričate o sebi i svom životu. Tokom dana vas iznenadi pozivom ili porukom, ne kako bi se dogovorio za seks, nego da čuje kako ste. Počeli ste da idete na kafe i sve više se upoznajete kao osobe. Vaš odnos se očigledno više ne bazira samo na seksu. Ali kako da pređete tu granicu iz neslužbenog u službeno? Sad je potrebno veći naglasak staviti na druženja koja nemaju samo veze sa seksom. Izađite na kafu tokom dana, u kino, a tek nakon toga kod njega ili vas. A najjednostavniji način je da ga pitate. Barem ćete znati na čemu ste.