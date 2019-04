Naučite tajne zavođenja: Trikovi kojima muškaraci ne mogu da odole

Postoje žene koje su prirodne zavodnice. Bilo da je riječ o ponašanju ili o izgledu, one će željenog muškarca "uzeti pod svoje". Ali ne gubite nadu, jer ove vještine mogu da se nauče.

Budite opušteni

Ne dozvolite da vam glavna preokupacija bude ozbiljna veza. Žene koje razmišljaju samo o tome kako će se skrasiti djeluju pomalo očajno i zahtjevno, a to muškarcima nije privlačno. Postoje žene koje, kada ugledaju privlačnog muškarca odmah pomisle da je to njihova srodna duša. Ako ste i vi jedna od njih, vrijeme je da promijenite način razmišljanja.

Ženstvenost

Definicija uspješnog zavođenja je jednostavna - budite žena u pravom smislu te riječi: oblačite se kao žena, ponašajte se kao žena i hodajte kao žena. Naučite da plešete i činite to zavodljivo. Dodajte svom glasu baršunasti ton, pričajte tiše i dublje, jer to je muškarcima vrlo privlačno. Uz sve to, budite i tajanstvene. Mnoge žene danas su zaboravile na svoju ženstvenost, ali vi nemojte biti jedna od njih.

Atraktivna, ali pametna

Istina je da će muškarce najpre privući atraktivan izgled, ali isto tako oni žele ženu sa kojom će moći da razgovaraju. Važno je i ono što imate u glavi. Obrazujte se, čitajte, učite i zavedite ga pametnom glavom. To je najbolji način ako ga želite da ga zadržite na duže staze.

Naučite da flertujete

Ako želite da flertujete sa muškarcem morate najprije da naučite kako se to radi. Pokažite da vam je stalo, ali nemojte pretjerivati. Nježan osmjeh, lagano naginjanje glave i diskretno smijanje njegovim šalama biće dovoljan znak da vas je zainteresovao i da uživate u njegovom društvu. I zapamtite, preglasno kikotanje i pretjerano dodirivanje nije zavođenje, nego nabacivanje, a to je vrlo odbojno.

Ne žurite sa seksom

Ovo je područje gdje se treba kretati dva koraka naprijed, pa jedan nazad. Možete ga ljubiti vrlo strastveno, ali onda se malo povucite. On neka krene sa osvajanjem, pustite ga da pređe dio puta, a onda se malo maknite od njega. Glavna odlika zavođenja je odlaganje užitka, jer je iščekivanje najbolji afrodizijak. Dakle, ne brzajte sa odlaskom u krevet, ma koliko vam on bio privlačan.

Smirite svoje emocije

Muškarci ne vole žene koje često imaju pretjerane izlive emocija, i zato oprezno sa tim. Ako on učini nešto što je vama neprihvatljivo i omalovažavajuće, nemojte vrištati, divljati i vikati. Umjesto toga, udahnite i budite mirne i sabrane, pa mu recite da određene situacije nećete tolerisati.

Samopoštovanje je ključna stvar zbog koje će vas muškarci voljeti, ne pristajte na kompromise koji su loši za vas. Na kraju, uvijek imajte na umu da ste same sebi najvažnije i ako volite sebe i poštujete sebe, to će činiti i ljudi koji vas okružuju.

(b92)