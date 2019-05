Nauka dokazala: Muškarci više razmišljaju o fudbalu nego o seksu

Najnovije istraživanje je pokazalo da muškarci češće razmišljaju o fudbalu nego o seksu i intimnosti bilo kog tipa.

Da li to znači da je vašem partneru stalo više do ovog sporta nego do vas?

Rađena je nova anketa koja je definitivno razbila najčešći mit o seksu i muškarcima.

U istraživanju je učestvovalo 1.000 ljudi i dokazano je da muškarci radije razmišljaju o fudbalu nego o seksu.

Ispitivanje svojih članova je napravio sajt "IllicitEncounters" pod pretpostavkom da svi muškarci razmišljaju samo o seksu. Ispostavilo se da je ova sveprisutna teorija samo jedan običan mit.

Od 1.000 anketiranih odraslih muškaraca samo osam odsto njih se izjasnilo da u toku dana često razmišljaju o seksualnom odnosu sa nekim.

Interesantna činjenica je da veliki broj muškaraca zapravo sanjari o sportu.

Čak 64 odsto ispitanika je izjavilo da češće razmišlja konkretno o fudbalu nego o seksu, prenosi "Telegraf.rs".

Ovo nije jedini mit o seksu koji je u posljednje vrijeme razbijen. Sljedeći najveći je "koliki nos - toliki ponos".

