Za dobar brak potrebno je dvoje jednako posvećenih ljudi koji ulažu svoje vrijeme i energiju kako bi njihov brak uspio.

Brak ponekad više podsjeća na maraton nego na sklad između dvoje ljudi, ali postoje neke navike koje pomažu parovima da prebrode najteže trenutke.

Kada ste se udali, vjerojatno ste čuli različite savjete od različitih ljudi kada je u pitanju brak, ali vrlo često zaboravljamo na one najjednostavnije savjete koji su dugoročno najbolji.

Niti jedan brak nije savršen, a vaš muž i vi često ćete naići na probleme u braku, kao individue, ali i kao par. I baš kao sve ostalo u životu, ni zdrav odnos između dvoje ljudi neće se pojaviti preko noći. Za dobar brak potrebno je dvoje jednako posvećenih ljudi koji ulažu svoje vrijeme i energiju kako bi brak uspio.

Ovo su navike parova koji su u sretnom braku, i puno su jednostavnije nego što možda mislite.

Često se drže za ruke

Parovi koji su u sretnom braku znaju koja je važnost pokazivanja pažnje u javnosti i držanja za ruke dok šetaju gradom. Vaša koža prepoznaje i pamti dodir, a držanje za ruke odličan je način na koji možete pojačati međusobnu povezanost i jedno drugome iskazati ljubav.

Primjećuju dobre stvari

Ako želite imati kvalitetnu vezu sa svojim mužem, nemojte se fokusirati na njegove negativne strane i na ono što vam kod njega smeta – fokusirajte se na ono šta kod njega volite. Kada dođe do konflikta, često zanemarimo sve one dobre stvari koje volimo kod svog partnera i upravo zato bismo se više trebali fokusirati na ono šta kod partnera cijenimo i dati mu to do znanja.

Ne plaše se konflikta

Mudri parovi znaju da su svađe ključne za dobar brak i oni nikada ne izbjegavaju konflikte. Važno je razviti alate koji će vam pomoći da na zdrav način riješite svaki konflikt - u tom slučaju od njih nećete bježati, a svađe će vas samo još više zbližiti.

Provode vrijeme zajedno

Baš kao što je cvijetu potrebna voda da bi opstao, tako je i uspješan brak važno da vi i vaš partner provodite kvalitetno vrijeme zajedno. Bilo da je to šetnja komšilukom, gledanje omiljene TV serije, ili večera u vašem omiljenom restoranu – budite kreativni i činite to često.

Ne zaboravljaju na seks

Seks vas može povezati na način na koji malo što drugo može – to je fizički podsjetnik da je vaša ljubav i dalje tu, iako s vremena na vrijeme na nju zaboravite. Seks takođe smanjuje stres i oslobađa endorfin i ostale hormone zbog kojih ćete se vi i vaš partner bolje osjećati, a osim toga je i zabavan, a zabava je ključni sastojak svake zdrave veze.

Pronalaze vrijeme za sebe

Zdravi parovi imaju zdravu povezanost, ali uvijek pronalaze vrijeme za sebe. Bilo da je riječ o izlasku s prijateljima, opuštajućoj masaži ili vježbanju u teretani – važno je da u svakoj vezi pronađete vrijeme za sebe. To će vam pomoći da se bolje osjećate, budete sretniji, a samim time će i doprinijeti tvom braku ili vezi s partnerom.

(Ljepota&Zdravlje)