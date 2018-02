Ne želite da vodite ljubav sa supružnikom? Evo šta to znači

Čim primijetite prve znake manjka seksualne želje, kao i smanjenje aktivnosti u krevetu, počnite odmah da rješavate stvari razgovorom, ali i građenjem pozitivne slike o sebi. Seks-stručnjak izdvaja najvažnije stvari koje će vam pomoći da se suočite sa ovim problemom.

Seks-terapeut Kimberi Resnik Anderson radi sa parovima koji imaju probleme u krevetu mjesecima, godinama, pa čak i decenijama.

"Jednom kada par prestane da ima seks, ili još važnije prestane da vrjednuje seks kao važan dio veze, to brzo dovodi do problema", isitče Resnik za "Hafington post".

On je podijelio savjete za parove koji možda osjećaju da su zaglavili u seksualnoj rutini, a mi vam ih prenosimo u cijelosti.

Ako primjećujete manjak seksa, vjerujte da je i partner svjestan toga

Ako ste svjesni toga da u vašem životu nedostaje seks, ili zadovoljstvo, budite uvjereni da to I te kako zna I vaš partner. Zanimljivo je da je partner koji ima manje interesovanja mnogo više svjestan koliko dugo je prošlo od seksualnog odnosa, jer sebe smatra odgovornim za taj problem.

Što više vremena bude prolazilo od kada ste imali seks, teže je da ponovo ostvarite odnos

Kako bude prolazilo vrijeme, a u vašem odnosu nema seksa, sve manje ćete biti zainteresovani za seks. Seks je najbolji afrodizijak. Što ga više imate, više ćete ga željeti. Kada imate seks, to može da podigne vaš libido, dozvoljavajući vašem tijelu da počne da stvara više seksualnih hormona koji će vas podsjetiti da volite akciju u krevetu, da uživate u vođenju ljubavi i željećete to da radite češće.

Što se prije povežete sa partnerom, to je bolje za vaš odnos

Radim svakodnevno sa parovima koji kažu da nisu sigurni kako da se ponovo povežu, ili ako su pokušali to je dovelo do konflikta. Oni odlučuju da je lakše da nemaju seks nego da se nose sa povrijeđenim osjećanjima i neočekivanim emocijama, poput krivice ili ljutnje. Jedan način da se povežete sa partnerom jeste da kažete kako cijenite vaše seksualno zdravlje i blagostanje. Zapamtite da redovan seks ima mnoge emocionalne i fizičke prednosti.

Prestanite da pravite izgovore

Mi pravimo izgovore za sve, od načina ishrane do vježbanja, a to se često dešava i sa ciljevima u seksu. Kada osjetite manjak želje, vaš izgovor može biti to da se ne osjećate seksepilno, umorni ste ili samo niste raspoloženi. Ovi izgovori vas drže dalje od sređivanja odnosa sa partnerom. Počnite od malih stvari i primijetićete kako se promjene dešavaju. Na primjer, svakog dana uradite neku stvar koja će vas činiti seksi, bilo da je riječ o navikama ili odijevanju. Recite sebi: Danas ću se osjećati dobro u svom tijelu.

Kada počnete da imate ponovo seks, na početku će vam biti čudno

Zapamtite da ćete se prvih nekoliko puta od uvođenja seksa nakon dugo vremena osjećati pomalo čudno. To je normalno, a vaš odnos će postajati sve bolji.

Uvijek možete da se opustite na dobar, staromodan način

Kada partneri u vezi prestanu da imaju seks, obično je uzrok zato što su se manje dodirivali i ljubili. Ono što volim kod ljubljenja je činjenica da aktivira isti centar zadovoljstva u mozgu, kao i seksualna aktivnost. Zapravo, to je jedna od najvažnijih senzualnih aktivnosti za intimnost i bliskost.

Planirajte veče erotike

Jedan način da ponovo uvedete seks u braku jeste da organizujete erotsko veče. Možda ćete se u početku osjećati pomalo nervozno i neprijatno, ali cilj je da se opustite što više i vidite dokle će stvari da idu. U slučaju da vam erotsko veče kao plan čini da se osjećate nelagodno, možete samo napraviti intimnu večeru, dodirivati se nježno ili ležati goli u krevetu zajedno.

Tačno je što kažu: Različitost je glavni začin i sastojak života

Mnogi parovi simaju problem što ne žele određenu vrstu seksa. Seks je kao hrana. Ako imamo istu vrstu obroka svakodnevno, počećemo da gubimo motivaciju i želju za hranom. Potrebno je da kreiramo različitost u našim seksualnim životima, tako da vođenje ljubavi postane uzbuljivo i maštovito iskustvo. Jedan od najčešćih razloga zašto parovi nemaju seks jeste zato što on postaje rutina, dosadna i predvidljivost. Svima nama je potrebno uzbuđenje, igra i misterija koja će pobuditi našu želju.

Probajte vježbu uma prije seksa

Prije nego što imate seks, odvojite vrijeme da ležite goli u krevetu i ne radite ništa. Obratite pažnju na vaše fizičke i emocionalne promjene, disanje, kontakt očima i govor tijela. Prirodno je da na ovaj način osjetite uzbuđenje u trenutku, iako ne radite zapravo ništa.

