Nedostatak samopouzdanja uništava vezu

Volimo nekog i taj neko voli nas, ali ipak se stalno preispitujemo da li je sve u redu, sumnjamo da li smo mu dovoljni, i imamo osjećaj da samo ljubav nije dovoljna u cijeloj priči.

U principu i nije - važno je povjerenje, tolerancija, to da sa tim nekim delimo iste poglede na svijet, vrijednosti, a ništa manje važno od svega ovog nije ni to da moramo da se dobro osjećamo u svojoj koži. Da budemo svesni svojih vrijednosti, ne da ih precejnjujemo, ali nikako ni da ih potcenjujemo. Jer kako to činimo, sigurno se neće dobro odraziti na naš odnos sa partnerom.

Zašto imamo manjak samompouzdanja?

Ovo je zapravo kompleksna tema, i zahtjeva više prostora od jednog pasusa. Nerijetko se radi o "nedostacima" po pitanju fizičkog izgleda, čak i onda kada oni nisu objektivni, već se možda odnose samo na period detinjstva - kada smo imali višak kilograma, problem sa bubuljicama i sl. I koliko god nam drugi govorili da to nije objektivno tako, mi smo ostali "zaglavljeni" u tom periodu kad sve te nesavršenosti jesu bile realne.

Sa druge strane možemo mati problem sa sampouzdanjem ukoliko nismo uspješni, a neko pored nas jeste, kada nam stvari ne idu onako kako smo zamislili.. U svakom od ovih slučaja ono što je najvažnije jeste ne ignorisati problem, već glasno ga artikulisati i pronaći način da ne zavisimo od tuđeg mišljenja, jer sve ove nesigurnosti uglavnom su posljedica naše bojazni kako ćemo mi, ili naše ponašanje durgima izgledati, da li će to u njhovim očima biti dovoljno dobro.

Znaci nedostatka samopouzdanja

A ovo su signali da na koje bi svakako trebalo da reagujete, kako manjak sampouzdanja na kraju nebi loše uticao ne samo na vaš odnos sa partnerom, što jeste naša prva tema u ovom tekstu, već i na druga životna polja.

Potreba za privlačenjem pažnje

Ovo je sasvim logična posljedica, koja može biti i te kako iritantna vašem partneru i drugima, jer se uglavnom radi o prenaglašenom ponašanju. Uglavnom se trudite da budete glasni, nekad ste prenapadni, jer imate utisak da će vas drugi samo tako primetiti.

Pesimističan stav

Pesimizam ume da bude jako neprijatan kada je konstantan, a osobe koje ne vjeruju u sebe sve vide bezizlaznim i uzaludnim.

Janso je onda koliko to ima loš uticaj na ljubavnu vezu, jer niko od nas ne želi pored sebe nekog ko će uvijek videjti samo lošu stranu medalje, i kome će čaša uvijek biti do pola prazna.

Nedostatka volje i inicijative

Oni koji ne veruju u sebe, nisu kadri ništa ni da preduzmu, bilo po pitanju sebe samih, ili odnosa sa partnerom. I to je opet povezano sa njihovim pesimističnim stavom, oni ne vide poentu, a manjak samopouzdanja ih čini nedovoljno kadrima da pokušaju da se za nešto izbore. Svaki odnos u kom se neko ovako ponaša je prije ili kasnije osuđen na propast.

Ljenost

Ljenost proizilazi iz prethodner stavke - ona je samo inertni odgovor na odsustvo volje za bilo kakvim napretkom.

Prilagođavanje partneru

I šta na kraju možemo da zaključimo kako se u vezi ponaša neko kome manjka vjere u sebe, ko se uvijek plaši neuspijeha i radije bira da ništa ne čini? Takva osoba se u vezi uvek prilagođava ovoj drugoj - partnerovim izbori postaju i njeni, od onih najbanalnijih sitnica pa do životno važnih odluka. I možda pomislite da je to dobar razlog zbog kog bi nas neko želio pored sebe, ali je zapravo suprotno - prije ili kasnije svi mi shvatimo da ne želimo nekog ko ni najmanje ne vjeruje u sebe, i da nema ničeg privlačnog u tome da nam se neko uvijek i u svemu prilagođava.

Bilo da sebe smatramo za nekog sa samopouzdanjem, ili bez njega, svakako je dobro pročitati ove redove, ali i primeniti nešto iz njih. Mi želimo da vam sampouzdanja nikad ne manjka, i da ne zaboravite da morate da volite sebe da bi vas neko drugi volio.