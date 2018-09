Neočekivan razlog zašto sve više žena ima aferu

Američka spisateljica Vensdej Martin u svojoj najnovijoj knjiži bavi se temom muško-ženskih odnosa, ali i prevara koje su sve veći uzrok razvoda. Ona je u svom romanu objasnila i zašto dame uplovljavaju u afere.

Od prvog dana objavljvanja ''Untrue: Why Nearly Everything We Believe About Women And Lust And Infidelity Is Untrue'', knjiga američke autorke Vensdej Martin izazvala je burne reakcije. Prije svega, zato što je spisateljica iznela jednu tvrdnju o ženskim prevarama.

Osim što je navela da je nevjernost među ženkom populacijom u sve većem porastu od 1990. godine, Vendej je istakla da nedostatak intimnosti, ali i kakav tip muškarca žene biraju za avanturu.

"Za mnoge, biti nevjeran u bilo kojoj formi nezamisliva je izdaja bračnih zavjeta, ali na neki način te žene nisu posebne. Njihovi problemi - neispunjavajući rutinski seks, manjak intimnosti sa suprugom odnosno partnerom ili žudnja za seksualnom raznolikošću - daleko su od jedinstvenih", ističe Martinova.

"Ono što je jako bitno je da ni jedna od tih žena nije htjela da odustane od svog braka niti je voljela svog supruga manje. Bile su u iskušenju seksualno ispunjenje tražiti na drugom mjestu, dok bi u prošlosti možda jednostavno živjele s tim", dodaje.

Vensdej je istakla da žene obično kada traže partnera za zabavu sa strane, obično biraju atraktivne muškarce koji nisu emocionalno zahtjevni te samim tim neće insistirati na zbližavanju.

U knjiži je istaknuto da žene najlakše u komunikaciju sa ljubavnicima stupaju preko interneta, tj. društvenih mreža.