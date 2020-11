Nevjerovatno mala stvar vodi ka nevjerovatnom seksu

Budi li vam radoznalost pitanje: kako izgleda seks 'na slijepo'? Ne brinite, to nije seks s potpunim neznancem, već naprotiv s vašim partnerom kojeg jako dobro poznate, ali ćete s njim voditi ljubav s povezom na očima - tako da ga ne vidite, nego samo osjetite.

Seks pri kojem ne vidite svog partnera može biti nevjerovatno uzbudljiv, a dodatni plus mu je to što pomaže u stvaranju još veće intimnosti i povjerenja između partnera.

Seks s povezom na očima mogla bi biti najseksepilnija i najuzbudljivija stvar koju ćete unijeti u svoj seksualni život i spavaću sobu. Bilo da tražite način da malo začinite svoju seksualnu rutinu ili želite da izgradite dublje povjerenje i intimnost s partnerom, upravo seks s povezom na očima mogao bi biti najbolje rješenje.

Seks s povezom na očima će vas jako uzbuditi

Povez na očima sigurno nije korak prema hard-core, sado mazo akciji u krevetu, ali nije ni standardan i uobičajen način na koji dugogodišnji partneri vode ljubav. Ako želite da unesete malo novog uzbuđenja u svoj seksualni život, a da ipak ne odete predaleko, seks s povezom na očima je prava stvar za vas.

Oslabiće vaše unutrašnje kočnice

S povezom na očima ćete zaboraviti na svoj izraz lica dok doživljavate orgazam jer ni vi nećete moći da vidite partnerove oči. A kad jednom prestanete da brinete o detaljima, kao što je to kako izgledaju vaše lice ili stomak ili grudi u nekoj pozi, zaista ćete moći skroz da se opustite, a to vodi do mnogo intenzivnijeg orgazma.

Neutralisanje jednog čula pojačava ona druga

Jednostavan dodir – njegov prst koji prelazi preko vaših grudi, se za manje od dva minuta pretvara gotovo u strujni udar i to samo zato što ne vidite, pa ne znate šta će se desiti u kom trenutku. Kad ništa ne vidite, sve senzacije koje doživljavate, od dodira do mirisa i ukusa, postaju puno intenzivnije.

Povez na očima povećava povjerenje

Činjenica da ste u situaciji u kojoj ništa ne vidite i imate povez na očima dok vaš partner kontroliše situaciju zahtijeva priličnu dozu povjerenja. Sa svakim pokretom ćete sticati više poverenja i osjećati se sigurnije i bliže, a to seks čini puno boljim – čak i onaj kad se opet budete gledali u oči.

Element iznenađenja

Kad ne znate šta se sprema, svaka sitnica će predstavljati iznenađenje. Seks s vezanim očima može biti savršena prilika da uvedete u svoju intimu stvari poput ulja, leda,… Pretvorite seks u igru, ali nemojte partneru reći šta radite ili šta ćete uzeti u ruku. Iščekivanje povećava osećaj uzbuđenja.

Povez na njegovim očima znači da ona preuzima kontrolu

Ako povez stavi partnerka na partnerove oči, to onda znači da ona upravlja situacijom, a on joj s povjerenjem prepušta svoje tijelo. S tim povjerenjem dolazi i moć, a to može biti jako uzbuđujuće, posebno za osobe koje su inače prilično inferiorne. Pokrivanje partnerovih očiju mijenja dinamiku među vama na vrlo seksepilan način, i mogli biste da otkrijete da vam se jako sviđa.