Normalno je lagati zbog seksualnog užitka?

Istraživanje je dovelo do objašnjenja zašto ljudi lažu kako bi došli do seksa i ustanovljeno je da je to sasvim u redu.

Ovo se stalno događa, da jedna ili obje strane lažu kako bi bolje privukle osobu koja ih privlači kako bi što prije završile u krevetu s njom, jer da ih zanima unutrašnja ljepota, ne bi lagali.

Ono što je dobro jeste da sada postoji naučno istraživanje na koje se možete pozvati. Radi se o Magazinu za eksperimentalnu psihologiju, u kome postoji podatak da je sasvim normalno lagati radi seksualnog užitka.

Kada se nađete u blizini osobe koja vas privlači vaš mozak ustanovi potencijalni užitak i učiniće sve da do njega dođe, isti princip je i s hranom i pićem.

Iako je to možda protiv vašeg “normalnog” karaktera, kada ne biste lagali i ne biste uljepšavali, u situacijama gdje dolazi do zadovoljavanja “primitivnog” dijela ličnosti, budi se najstariji centar u mozgu i čini sve da bude sretan.

“Kada postoji mogućnost seksa, ljudi su skloni da promijene svoje stavove i da dopune i preokrenu priču o sebi”, saopštili su istraživači Univerziteta u Ročesteru, piše Metro.

U istraživanju je učestvovalo 600 heteroseksualnih studenata koji su imali interakcije s pripadnicima drugog pola. Bili su podijeljeni u dvije grupe i trebalo je da budu drugačijih stavova od onih koje su imali njihovi sagovornici.

Međutim, dio grupe je prije razgovora imao priliku da vidi slike seksualne konotacije i ta grupa je nesvjesno samo potvrđivala stavove druge strane iako je rečeno da to ne čine.

To je dokazalo pretpostavku da će osobe kojima je u podsvijesti seksualna želja lagati, potvrđivati, povlađivati, uljepšavati ili naprosto učiniti šta god je potrebno da dožive seksualni užitak.

Postoje istraživanja koja su pokazala da će mnogi slagati atraktivnog stranca o broju partnera s kojima su imali seksualne odnose.

Sve ovo, kažu naučnici, jeste normalno, ali da svakako treba nastojati da se laganje, ako već nije moguće kontrolisati u potpunosti, treba smanjiti do minimuma.

Svako želi da se prikaže boljim, pametnijim, uspješnijim, ljepšim, ali ako budete pretjerivali, i druga strana će imati potrebu da vas dostigne u svim vrlinama, pa je moguće da će obje strane doživjeti veliko (neprijatno) iznenađenje kad se probude ujutru.