Novi trend među parovima: Mala stvar donosi toliko snažno uzbuđenje

Jesti li znatiželjni kako izgleda seks "na slijepo"? Ne, ne brinite, to nije seks s potpunim neznancem, već naprotiv s vašim partnerom kojeg jako dobro poznate, ali ćete s njim voditi ljubav s povezom na očima - tako da ga ne vidite, nego samo osjetite.

Seks pri kojem ne vidite svog partnera može biti nevjerojatno uzbudljiv i napaljujući, a dodatna plus mu je to što pomaže u stvaranju još veće intimnosti i povjerenja između partnera

Seks s povezom na očima mogla bi biti najseksepilnija i najuzbudljivija stvar koju ćete unijeti u svoj polni život i spavaću sobu. Bilo da tražite način da malo začinite svoju seksualnu rutinu ili želite izgraditi dublje povjerenje i intimnost s partnerom, upravo seks s povezom na očima mogao bi biti najbolje rješenje.

Pročitajte razloge zašto vas takav seks može odvesti do posve novih vrhunaca uzbuđenja.

1. Seks s povezom na očima može vas jako uspaliti

Seks s povezom na očima je ono što se smatra malo pomaknutim ili nastranim ali ne baš toliko da to ne biste mogli reći svojim prijateljima. Povez na očima sigurno nije korak prema hard-core sado mazo akciji u krevetu, ali jednako tako nije ni standardan i uobičajen način na koji dugogodišnji partneri vode ljubav. Ako želite unijeti malo novog uzbuđenja u svoj seksualni život, a da ipak ne odete predaleko, seks s povezom na očima je prava stvar za vas.

"Ko bi rekao da samo jedan povez može toliko začiniti seksualni život", samo su neki od komentara na forumima.

2. Nemogućnost vida može oslabiti unutrašnje kočnice

Zabrinuti ste oko izraza lica u spavaćoj sobi? Hoće li vaš izraz lica ili partnerov izgledati dovoljno uzbuđeno? S povezom na očima više nećete brinuti o tome. Zaboravićete na svoj izraz lica prilikom orgazma jer ni vi nećete moći vidjeti partnerove oči pa vas neće biti briga kako vi sami izgledate. A kad jednom prestanete brinuti o takvim detaljima, kao što je to kako izgledaju vaše lice ili trbuh ili grudi u nekoj pozi, zaista ćete se moći posve opustiti, a to vodi do puno, puno intenzivnijeg orgazma.

3. Neutraliziranje jednog osjetila pojačava ona druga

Jednostavan dodir - njegov prst koji prelazi preko vaši grudi, na primjer - od uobičajenog se u manje od dvije minute pretvara gotovo u strujni udar, i to samo zato što ne vidite pa be znate ne što će se dogoditi u kojem trenutku. Kad vas vaše osjetilo vida neće ometati i skretati vam pažnju na druge stvari, moći ćete se više usredotočiti na njegovo uzbuđeno dahtanje i uzdahe, okus njegovih usana ili penisa (ako ste odlučili uživati u oralnom seksu) ili na miris znoja koji takođe može biti vrlo uzbuđujući. Kad ništa ne vidite, sve senzacije koje doživljavate, od dodira do mirisa i okusa, postaju puno intenzivnije.

4. Povez na očima povećava povjerenje među partnerima

Seks s povezom može povećati povezanost među vama. Činjenica da si dopuštate situaciju u kojoj ništa ne vidite i imate povez na očima dok vaš partner "drži uzde u svojim rukama" i kontroliše situaciju zahtijeva priličnu dozu povjerenja. Kako će ga malo po malo sticati sve više vašeg povjerenja, sa svakim svojim sljedećim novim i ugodnim pokretom, osjećaćete mu se bliži i sigurniji uz njega, a to seks čini puno boljim - čak i onaj kad se opet budete gledali u oči.

5. Unosi element iznenađenja

Kad ne znate što se "sprema", svaka sitnica će predstavljati iznenađenje. Seks s povezom na očima može biti savršena prilika da uvedete u svoju intimu stvari poput ulja, leda i slično… Pretvorite seks u igru - prelazite po partnerovom tijelu s bilo čime što mu pruža osjećaj ugode, ali mu nemojte reći što činite ili što ćete uzeti u ruku. Iščekivanje povećava osjećaj uzbuđenja.

6. Povez na njegovim očima znači da vi preuzimate kontrolu

Stavite li povez na partnerove oči, to onda znači vas da vi upravljate situacijom, a on vam s povjerenjem prepušta cijelo svoje tijelo. S tim povjerenjem dolazi i moć, a to može biti jako napaljujuće, posebno za osobe koje su inače prilično podatne i ne vode glavnu riječ. Pokrivanje partnerovih očiju mijenja dinamiku među vama na vrlo seksepilan način i pazite, mogli biste otkriti da vam se jako sviđa kad vi vodite glavnu riječ.

(zivim.gloria.hr)