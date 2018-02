Od masturbacije godišnje umre oko 100 Nijemaca

Masturbacija ubija 80 do 100 Nijemaca godišnje, tvrdi naučna studija koja takođe otkriva potpuno bizarne načine na koje su ljudi okončali svoj život pokušavajući da se zadovolje.

Posljednji slučaj dogodio se nešto prije Nove godine, kada je muškarac iz Hesea pronađen mrtav na tavanu svoje kuće. Prema policijskom izvještaju, muškarac se ugušio, a kada su ga našli bio je privezan lancima oko tijela i vrata.

Međutim, nije bilo traga nasilja, pa je pretpostavljeno da je umro dok se samozadovoljavao. "Blid" je pritom pisao da su kraj njega pronađene pornografske fotografije.

Voditelj studije, forenzičar Harald Veb, tvrdi da je najčešći uzrok smrt nedostatak kiseonika.

On procjenjuje da na milion Nijemaca bude jedan do dva slučaja smrti godišnje pri čemu je neki uređaj korišten kako bi naraslo uzbuđenje tokom seksualne aktivnosti.

Ali broj neprijavljenih slučajeva ekstremno je visok, pošto se, tvrdi Veb, rođaci preminulih koji ponekad pronađu tijela, stide da to priznaju.

Na primjer, jedna žena iz grada Hale pronašla je beživotno tijelo svog sina za čije su bradavice bile pričvršćene božićne lampice.

Iako je to bio dokaz smrti, žena je smakela lampice prije nego što je hitna pomoć stigla. Veb je rekao da mu je bilo čudno kada je na tijelu pronašao opekotine, ali sve se razjasnilo kada je žena konačno priznala u kakvom je stanju pronašla sina. Pokušao je da se 'napali' strujnim udarima, ali njegovo srce to nije izdržalo, piše "The Local.de".

"Obično su žrtve smrtonosne masturbacije muškarci, ali zabilježeni su slučajevi i sa ženama", tvrdi Veb.

Jedan muškarac iz Hamburga stavio je sir na tijelo, obukao najlonke, baloner i ronilačko odijelo, a onda s plastičnom vrećicom navučenom preko glave sjeo ispred grijalice kako bi istopio sir na svom tijelu.

Od 1983. do 2003. godine smrti čiji je uzrok samozadovoljavanje istraživao je i Institut u Hamburgu, i utvrđeno je da su sve žrtve bili muškarci stari između 13 i 79 godina.

Veb objašnjava da ljudi vole osjećaj nemoći i da ih uzbuđuje potencijalna opasnost, ali upozorava:

"Izgubiti svijest možete brže nego mislite".

