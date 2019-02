Omiljena poza u seksu otkriće kakva je osoba

Ponekad se zaista čini kao da muškarci i žene dolaze s različitih planeta, s potpuno drugačijim načinom razmišljanja i ponašanja. Ipak, kada je u pitanju šifra "muškarac", govor tijela može donekle otkriti šta on misli i osjeća.

A to je najistinitije kada se radi o potpuno nesvjesnom ponašanju, kada je osoba najopuštenija - za vrijeme seksa i spavanja.

SEKSUALNE POZE

Misionarski

Muškarci koji vole misionarsku pozu obično rade sve po pravilima i propisima, a kao partneri su obično vjerni pa su osobe na koje se možete osloniti, tvrde stručnjaci za govor tijela. Ako vam se sviđa stabilnost i nježnost, on je pravi izbor za vas.

Sa strane

Muškarci koji vole bliskost ove poze pomalo su nesigurni i traže da im stalno pokazujete i dokazujete svoje osjećaje. Ova poza pruža puno intimnosti, što znači da je on osjetljiv dečko.

Dogi poza

Uvijek ćete se osjećati zbrinuto s ovim samouvjerenim, "volim-preuzeti-stvar-u-svoje-ruke" tipom. Ipak, on se ponekad može učiniti pomalo nedostupnim. U tim situacijama nemojte forsirati komunikaciju i nemojte ga tjerati na kontakt očima, jer će se inače osjećati kao da ga gušite.

Kaubojka - žena gore

Prema jednom istraživanju iz 2005. godine, 53 posto muškaraca preferira upravo ovu pozu u kojoj partnerka ima kontrolu. "Ovi momci su razigrani i uvijek su u potrazi dobrim provodom, ali svejedno znaju biti i veoma pažljivi. Njegov prioritet je vaše zadovoljstvo, zato i preferira pozu u kojoj vi najlakše postižete orgazam.

POZA TOKOM SPAVANJA

Na stomaku

Profil njegove ličnosti: Ovaj tip voli da ima kontrolu, a to ne prestaje samo zato što on spava. Pokrivanje kreveta svojim tijelom njegov je način kontrolisanja prostora u kojem spava. Iz sličnih razloga, ovaj stav sugeriše da je on poprilično tvrdoglav.

Kakav seks on voli: oni su po pravilu tradicionalni i žele "posao" obaviti što je bolje moguće. Zato je velika vjerovatnoća da će se držati poze koja odgovara i njemu i vama. Izbjegnite dosadu u krevetu tako da s vremena na vrijeme predložite novu pozu i "zaskočite ga" kad to najmanje očekuje.

Na leđima

Profil njegove ličnosti: Njegov otvoreni stav pokazuje da je siguran u sebe i optimističan. On izlaže "ranjive" zone svog tijela, podsvjesni signal da je vrlo samouvjeren. Obratite pažnju na to kako drži ruke. Ako su mu ruke iza glave, vjerovatno ima dozu arogancije u sebi.

Kakav seks on voli: energične, intenzivne seks maratone s više poza, posebno misionarsku i dogi pozu – jer voli da ima kontrolu.

Puno se okreće dok spava

Profil njegove ličnosti: Iako je uobičajeno da se pomjeramo tokom noći (i većina ljudi se pomjeri oko 35 puta) – stalno okretanje znači da je vaš partner pod stresom. Kada smo pod pritiskom, naš mozak oslobađa hormone koji aktiviraju "borba ili bjeg" odgovor organizma za vrijeme spavanja. Ovo obično prođe, ali ako on prolazi kroz duži stresni period, aktivnost kao što je vježbanje može olakšati simptome i pomoći tijelu da se bori protiv stresa i opusti.

Kakav seks on voli: Muškarci se sa stresom nose tako da žele ili užasno puno seksa ili ga uopšte ne žele. Ako spada u prvu kategoriju – odlučite se za brzinski seks, jer on neće moći dovoljno da se opusti za maratonsko intimno druženje. A ako spada u drugu kategoriju, nemojte mu stvarati pritisak jer će se on onda još više isfrustrirati. Radije mu ponudite opuštajuću masažu – to će vas prije dovesti do seksa.

Na boku

Profil njegove ličnosti: Ovo je zapravo najčešći položaj spavanja, a muškarci koji ovako spavaju po pravilu su opušteni i spremni na kompromise. To je najfleksibilnija poza, a ovim osobama po pravilu je jednako udobno na jednom ili drugom boku, dok su druge poze spavanja ustaljenije. Ako primijetite da privlači koljena i zauzima fetalni položaj, to pokazuje da je osjetljiv i da žudi za utjehom i nježnošću.

Kakav seks on voli: Njegove izraženije emocije znače da voli ležernu predigru. Uzbuđuju ga masiranje i dugi strastveni poljupci.

Polu-zagrljaj

Muškarac koji prebacuje ruku preko partnerke opušten je i siguran u sebe, ali ima sluha i za vaše potrebe. Iako ste gotovi sa seksom, on zna da vi vjerovatno žudite za intimnijim fizičkim kontaktom nakon seksa, pa se trudi da vam to pruži. Osim toga, opušten način na koji njegova ruka počiva na vama znači da mu je ugodno s vama i da je zadovoljan u vezi.

