Oni to vole grubo: Šest znakova koje slobodno možete da vežete

Grublji seks može se protumačiti na različite načine u zavisnosti od toga kojem horoskopskom znaku pripadate. Bilo da su u pitanju modrice kao dokaz ljubavi ili posjedovanje lozinke kojom ćete zaustaviti partnera kad pretjera, samo je jedno važno. Doživjeti vrhunac.

Za neke je možda očigledno, dok se drugi vješto kriju, ali otkrivamo vam kojih 6 pripadnika horoskopa će najprije posegnuti za bičevima i lisicama kada je seks u pitanju.

Ovan

Djevojke rođene u ovom horoskopskom znaku uzbuđuje dinamičnost i takmičenje, kako van, tako i unutar kreveta. Kada im seks sa partnerom postane dosadnjikav, učiniće najčudnije stvari kako bi ga "začinile". Za njih seks predstavlja idealan način za konektovanje sa suprotnim polom, a nikada im neće biti glupo da pričaju o skrivenim fantazijama i novim stvarima koje žele da isprobaju. Vole da su glavne, pa nikada neće prihvatiti ulogu potčinjenice. Ona je ta koja u krevetu ima zadnju riječ.

Djevica

Kako Djevice veći dio života provedu samostalno vodeći brigu o sebi, a ponekad i o drugima logično je da inicijativnu preuzimaju i kada je seks u pitanju. Iako je uglavnom za isprobavanje novih stvari, ne pokušavajte da ih izvedete bez njene prethodne potvrde. Baš kao i Ovan, Djevica mrzi kada nije ta koja kontroliše situaciju. Uvijek je, međutim, možete iznenaditi ljubavnim ugrizom, spankingom ili igračkama iz sex shopa, a kada zadobijete njeno povjerenje, dopustiće vam sve.

Škorpija

Seks sa Škorpijom je kao hod po litici. Nikada ne znate šta da očekujete. Nekada će biti nježna i fina, a u sljedećem trenutku nećete moći da je prepoznate. Za njih je strast dosta bitnija od ljubavi, pa zbog toga u seksu vidi priliku za doživljavanje zadovoljstva, a ne produbljivanje konekcije. Sa Škorpijama nikada ne pokušavajte nešto već viđeno ili obično. Ona vas nikada neće zavitlavati zbog želje da ispunite svoje fantazije, a to je najbolja stvar na svijetu, slažete se?

Strijelac

Kada to žele, pripadnice ovog znaka mogu biti vrlo oštre i "prljave" tokom seksa. Možda im se neće baš uvijek sve dopasti, ali željeće da probaju sve, bar jednom. Uzbuđuje ih kada su u krevetu potpuno drugačije nego van njega, pa su igre uloga kao stvorene za njih. Radoznalost je njihova glavna karakteristika, pa i ako nikada nisu probale grub seks, sigurno im je to prioritet na listi želja. A da će im se dopasti već pri prvom vezivanju lisicama, u to smo sigurni.

Jarac

U šta god da se upuste, radiće to sa dozom ozbiljnosti, pa je razumljivo što ih igrice u krevetu koje zahtijevaju grubost i te kako privlače. Možda ste smatrali da tako disciplinovana i povučena osoba ne može biti zainteresovana za eksperimentisanje u seksu, ali Jarčevi su puni iznenađenja. Kada dobiju predigru kakvu zaslužuju, doziranje grubosti dok se potpuno ne opuste je logičan potez ako želite da od njih izvučete maksimalni potencijal. Dirty talk je njihov favorit, ali sve dok imate insteresantne ideje na umu, slobodno ih podijelite sa ovim znakom.

Vodolija

Vodolije vode bogat i vrlo grub seks. Od laganog spankinga mogu napraviti pravu BDSM žurku zato oprezno, ukoliko niste spremni na ovakvu igru. Seks je za njih sinonim za grubost, a ukoliko znate neku Vodoliju jasno vam je da se ta njihova ljubav ka bolu ne preispituje niti pokušava prekinuti. Kako smatraju da konekciju sa partnerom mogu postići i bez romantike, držaće se onoga što najviše vole.