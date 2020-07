Osam pogrešnih poteza koji kvare seks

Ako vam tokom vođenja ljubavi smetaju neki potezi vašeg partnera, pokušajte to da promijenite prije nego što mu date "crveni karton". Uz mnogo takta i malo lukavstva popravićete stvar i pretvoriti ga u ljubavnika po svom ukusu.

Ovaj mali kurs iz erotskog bontona moramo da počnemo najvažnijim pravilom, a ono glasi: postoji vrlo malo pravila lijepog ponašanja u krevetu.

“Izbjegavajte da pokazujete nepoštovanje, ne zaboravite na ličnu higijenu, prekinite odnos s novim partnerom ako odbije da koristi prezervativ, time vam direktno ugrožava zdravlje, i ne pominjite svakodnevne stvari dok vodite ljubav, biće ubijeđen da ste odsutni”, nabraja ih dr Maria Gabriella Scuderi, poznati italijanski psiholog, u mjesečniku "Starbene".

Sad, ako postoji nešto u njegovom načinu vođenja ljubavi što vam smeta, a ponovilo se više puta, pokušajte to da promijenite prije nego što mu date "crveni karton". Uz mnogo takta i malo lukavstva popravićete stvar i pretvoriti ga u ljubavnika po svom ukusu.

1. Po završetku ljubavnog čina, on se okrene na drugu stranu i zaspi

"Poslije orgazma muškarci ulaze u fazu u kojoj gube interes za seks i zbog pojačanog lučenja serotonina postaju pospani", objašnjava dr Marco Rossi, psihijatar i seksolog. "Nemojte mu to uzeti za zlo. Opet, ako je hladan i odbojan, ili, još gore, ako odmah ustane i počne da se oblači, to može da znači da ga muče teške misli. Pokušajte da porazgovarate. Možda samo prolazi kroz neku krizu."

2. Prirodno je "obdaren" i apsolutno ubijeđen da je to dovoljno

Diči se svojim kvalitetima, ali kad se nađe u krevetu, otkrivate da je neaktivan, kao da misli da je kvantitet važniji od kvaliteta.

“To se često događa s lijepim ljudima koji, budući da nikad nisu imali potrebe da se trude, misle da je dovoljna sama činjenica da su privlačni. Zato su po pravilu ružnjikavi muškarci bolji u krevetu”, objašnjava dr Rossi. Od loših navika, ovu je najteže ispraviti i zbog činjenice da su oni koji su svjesni da su lijepi, po prirodi lako uvredljivi. Zato treba birati riječi i navesti ga na ono što vi želite.

3. Zapinje kao da hoće da postigne brzinski rekord

Ako imate utisak da vas miluje mehanički i ako mijenja pozu svakih 20 sekundi, to možda znači da ne poznaje dovoljno žensku seksualnost. Trebalo bi da mu objasnite svoje želje i način na koji funkcionišu vaše genitalije. Ako se bojite da će ga preplašiti lekcija iz seksa, uzmite njegovu ruku i pokažite joj kuda i kako da ide, savjetuje italijanski seksolog. Možete i da odaberete pozu u kojoj vi vladate situacijom. Budite sigurni da će mu se to dopasti.

4. Preskače predigru i kreće odmah na stvar

– Jedno je ukoliko još niste stručnjak za milovanje žene, a sasvim drugo ukoliko to nikad niste ni probali da budete – ističe dr Rossi.

Za drugo nema opravdanja. Gotovo svaki muškarac zna da je milovanje jako važno nježnijem polu, budući da se u toku predigre organizam žene priprema za penetraciju. Muškarac koji ignoriše tu činjenicu, samoživi je egoista.

Ako želite da promijeni ovakvo ponašanje, učinite to što prije, sasijecite stvar u korijenu. Ili predložite igru ogledala. Kažite: "Gledaj šta ja radim" i krenite da ga milujete s istom pažnjom i strašću s kojom biste željeli da on miluje vas.

5. U krevetu gubi svaki osjećaj i pretvara se u divlju zvijer

Ako je muškarac u svakodnevnom životu nježan i pažljiv, a u krevetu se ponaša kao da je ulovio plijen, može se reći da je ostao fiksiran za pubertetsku ideju o seksu u kojoj dominira agresivnost. Možda nije imao drugačija iskustva? Pokušajte da ga naučite da seks znači razmjenu ljubavnih osjećanja, pokažite mu da ste vi njegova partnerka, a ne samo žena s kojom vodi ljubav, savjetuje dr Rossi.

6. Svi imamo omiljenu pozu, ali on se baš "zalijepio" za jednu

– Možda je to stvar karaktera? Ali, ako je izvan kreveta vaš partner zanimljiva radoznala osoba, možda je nesiguran u seksu. Možda se boji da će, ukoliko eksperimentiše s nečim novim, doživjeti neuspjeh – objašnjava dr Rossi. – Tada mu je potrebna podrška. Recite mu da je on ljubavnik o kome ste oduvijek sanjali. Da li je to laž? Da, ali korisna. Zatim mu predložite da promijenite mjesto, probajte kupatilo, kuhinju…

7. Želi da vas zasjeni specijalnim efektima

Pravi akrobacije kao da je u cirkusu? U početku to laska, ali poslije izvjesnog vremena počne da vas zamara, i fizički i psihički. dr Maria Gabriella Scuderi smatra da je riječ o nesigurnom muškarcu koji traži potvrdu vlastite ličnosti.

– Želite da bar s vremena na vrijeme vodite ljubav normalno, ali bojite se da ćete ga povrijediti ako mu to kažete? Predložite mu da vi diktirate tempo – savjetuje dr Scuderi. – Ako bude uživao, shvatiće da akrobacije nisu neophodne.

8. U najljepšim trenucima izgovara vulgarnosti

Onaj ko nije u stanju da vodi ljubav u tišini, pokazuje potrebu da pojača zadovoljstvo. Za takvu osobu fizičko zadovoljstvo i ljubav su dva paralelna svijeta – objašnjava italijanski psiholog. – Ono što je sigurno jeste da on zapravo ne misli ono što izgovara. To su zapravo rečenice koje upućuje više samom sebi nego partnerki. Promijeniti ovakvu naviku može biti vrlo teško. Ipak, probajte da mu na njegove grubosti odgovorite nježnostima.

(Ljepota&Zdravlje)