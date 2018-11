Osam seksi savjeta Dženifer Lopez

Slušajući pjesme Dženifer Lopez shvatili smo da dosta toga o ljubavi možemo da naučimo iz njih! Zato čitajte paželjivo i učite o najbolje!

1. Ljubite jagodice njegovih prstiju, a zatim poljupce krenite da širite po ostatku njegovog tijela. Kao što kaže u pjesmi 'Waiting for Tonight', postanite senzualni i osetite svoje usne pod njegovim prstima.

2. Budite glasni! Dženifer nas je pjesmom 'Let's Get Loud' naučila kako nikada nije zdravo suzbijati emocije i reakcije. Ako imate potrebu da vrištite - vrištite! Susjedi će već to nekako prihvatiti.

3. Budite spremni i za drugu, i treću, i četvrtu rundu... Jer se baš kao ni Dženi u pjesmi 'Never Satisfied', ni mi nikada ne možemo zasititi svog dragog...

4. Oživite svoju omiljenu seksi filmsku scenu, jer kao što Jennifer u pesmi 'Waiting for Tonight' kaže, '...sex life is like a movie scene...'. E pa dakle, izaberite omiljeni film i bacite se u akciju!

5. Uradite to na pravi način, u njegovom autu. Jer kada učite iz pesme 'Luh Ya Papi', znate koliko je važno biti spontan i koristite svaku priliku koja vam se ukaže.

6. Maksimalno se približite jedno drugome za što intenzivnije dodire i doživljaj. Seks može biti romantičan čak i u autu, a Džen je to najbolje objasnila u pjesmi 'First Love', gdje pjeva o prigušenim svjetlima, golim tijelima i koži pripijenoj uz kožu...

7. Igrajte seksi igre. Kao u pjesmi 'Come Over'...

8. Svaki put kada promijenite pozu, promijenite i sobu u kojoj vodite ljubav. U pjesmi 'I Luh Ya Papi' kaže kako joj je potrebno 4 ili 5 kreveta da dovrši ono što je započela, a vi se poslužite kaučem, kuhinjom, krevetom, tepihom...