Osam stvari koje vam muškarac neće priznati

Koliko god ove stvari mučile muškarce nikada vam ih neće priznati.

Volio bih biti uspješniji

Svi uvijek težimo napredovanju (ili barem velika većina nas) i bez obzira na to koliko smo uspješni, uvijek želimo i smatramo da možemo postići bolje i više. Neobično je istraživanje pokazalo da su najzadovoljniji oni koji šute i rade. Muškarci koji često naglašavaju koliko su uspješni, najčešće su nesigurni u svoj uspjeh i poprilično nezadovoljni.

Promijenio bih mnogo toga na sebi

Svi mi imamo dio tijela sa kojim baš i nismo zadovoljni, pa tako i on. Možda nema problema s viškom kilograma, no svaki put kada se skida pred vama potajno se nada da nećete primjetiti nedostatk six packa. Ili bicepsa. Ili nedefinisana leđa.

Kada mi neko dijete priđe da se igram s njim, totalno poželim svoje

On vas ne želi prestrašiti, a možda niti nije spreman da postane roditelj, no uživa u igri sa malom djecom i zapravo jedva čeka da i sam postane tata. Iako to možda još uvijek ne želi.

Skroz si me oborila s nogu

Rijetki su muškarci koji će to stvarno iskreno priznati (cure, ako ste naletjele na takvoga, ne puštajte ga!), no u vama postoji nešto što njega potpuno dovodi do ludila i bez čega ne bi mogao zamisliti život.

Bojim se da moje ljubavničke vještine baš i nisu sjajne

Šta god vi voljeli da vam radi i u čemu god uživali, on će se uvijek pitati jesu li vaše reakcije i uzdasi potpuno iskreni ili ste jedna od najboljih glumica koje je upoznao. Ikad! Koliko god vi njega ohrabrivali i hvalili, uvijek će biti pomalo sumnjičav prema svojim ljubavničkim vještinama.

Radije bismo da nam vi prve izjavite ljubav

Osim ako nije pijan, ili ste naletjeli na teškog romantičara, frajerima će nekako biti ugodnije reći 'volim i ja tebe', nego prvi reći 'volim te'.

Ne znam šta bih mislio o tvojoj porodici

Ili prečest kontakt sa vašom porodicom, ili vaš (pre)zaštitnički nastrojen tata, ili pomalo luda sestra... Iako to nikada neće priznati (jer se jednostavno ne petljaš u njenu porodicu), neki ga segment zasigurno pošteno užasava.

Puno puta nisam siguran imamo li nas dvoje budućnost

Ne postoji veza u kojoj su oba partnera apsolutno uvijek milion posto sigurni u svoju vezu. Većinom će biti lud za vama, kao i vi za njim, no i on će povremeno imati sumnje u vaš opstanak, vjernost i sve ostalo što ide u kompletu sa ozbiljnom vezom.

