Osam stvari o vašoj vezi koje se ne tiču nikoga

Drugi će uvijek željeti da znaju što više o vama i vašoj vezi, ali trebalo bi da znate da nemate apsolutno nikakvu obavezu da date odgovor na sljedećih osam pitanja, bez obzira na to ko ih postavlja.

- Zašto ne provodite praznike zajedno? Zvuči kao trik pitanje? Ako neko sugeriše da nešto nije u redu zbog toga što vi i partner niste u mogućnosti da zajedno provedete sve praznike, onda nema potrebe da bilo koga zadovoljavate odgovorom.

- Kada ćete se vjenčati? To je vaša i samo vaša stvar. Na kraju, to će vas i pitati samo oni koji su već u braku (iz nama neobjašnjivog razloga).

- Koliko on zarađuje? Apsolutno nema potrebe da to otkrivate prijateljima, a ni porodici. Ako žele, neka njega pitaju. Na kraju, on da je htio da to znaju vjerovatno bi im i rekao do sada.

- Da li se često svađate? Ovo je zaista privatna, intimna stvar. Svaki par se svađa (neki više, a neki manje) i to je sasvim normalno. Učestalost vaših nesuglasica samo je vaša stvar i ničija više.

- Hoćete li živeti zajedno prije braka? Osim ako niste skroz otvoreni s porodicom i prijateljima (što znači, osim ako im uvijek govorite sve što se dešava u vašoj vezi) najbolje je da ne pričate o zajedničkom životu s partnerom dok se to zaista i ne desi. Svako će imati svoje mišljenje o datoj temi.

- Šta vam se ne sviđa kod njega? To je razgovor koji bi trebalo da obavite s partnerom. Razgovor u kom treba da mu date do znanja da vam kod njega ne odgovaraju određene stvari. Ako o tome pričate sa (ne)dobronamernim znatiželjnicima, stvari veoma lako mogu da se izvuku iz konteksta.

- Koliko ćete potrošiti na vjenčanje? Ako planirate da se vjenčate i ako prijatelji i porodica ne snose troškove vjenčanja, onda i nema potrebe da im objelodanite cifru koju ćete potrošiti za taj svečani događaj. Vaš dan, vaš novčanik, vaša pravila.

- Kada ćete imati djecu? Ako ste se nedavno vjenčali, to će vas sigurno svi pitati. Nemojte osjećati potrebu da date odgovor (bez obzira na to koliko puta će vam postaviti pomenuto pitanje), piše minimagazin.info.