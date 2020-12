Otkriven tip muškarca s kojim žene često dožive orgazam

Velik je broj faktora koji utiču na to hoće li žena doživjeti orgazam ili ne - od osjećaja opuštenosti u vlastitom tijelu, ljubavničkim vještinama partnera do same veličine njegovog "alata", ali postoje i neki drugi fizički atributi koji mogu predvidjeti hoće li joj se "posrećiti s njim".

Veliko istraživanje temeljeno na heteroseksualnim ženama koje se nalaze u stabilnim vezama s trajanjem dužim od šest mjeseci pokazalo je koji se faktori povezuju s većom vjerovatnoćom orgazma s partnerom.

Od psiholoških ističu se dva najvažnija - njegovo samopouzdanje i visina prihoda. Psiholozi to objašnjavaju kroz prizmu tzv. alfa muškarca, pa žene tako nesvjesno muškarce s većim primanjima od njih samih, ali i visokog samopouzdanja, doživljavaju kao muževne i poželjne.

Osim toga, orgazam je u snažnoj korelaciji s tim koliko je sam muškarac fizički privlačan partnerki, a na veliko iznenađenje i s jednim fizičkim atributom - širinom njegovih ramena, prenosi "24sata.hr".

Iako zvuči pomalo bizarno, i nije baš tako - objašnjavaju stručnjaci.

Naime, širina ramena povezuje se s višim nivoom testosterona i biološke predodređenosti.

Za one koji nisu rođeni s genetskom predispozicijom za šira ramena vježbanje je svakako dobra ideja, savjetuju stručnjaci.