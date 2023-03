Otkriveno zašto neke žene teško dožive vrhunac

Mnoge žene imaju problem sa vrhuncem. Tačnije, ne mogu da ga dožive. Zato je izvršeno istraživanje.

Anketirano je 587 žena, starosti od 18 do 95 godina, a sve one su posjećivale urologa zbog urinarne inkontinencije, infekcije mokraćnih puteva, ili zbog kamena u bubregu.

Pitanja su se odnosila na seksualnu želju, seksualno uzbuđenje, nedostatak lubrikacije pri seksualnom odnosu, na bolove pri snošaju i na stepen zadovoljstva tokom seksualnog odnosa.

Pedeset i četiri odsto žena, starosti između 18 i 30 godina, je reklo da im je najveći problem da dožive orgazam, dok se 36 odsto žalilo na nedostatak seksualne želje. Za žene starije od 31 godine nedostatak seksualne želje bio je glavni problem, dok je nedoživljavanje orgazma bilo na drugom mjestu.

Problem doživljavanja orgazma najviše je bio izražen u starosnoj grupi od 18 do 30 godina, dok je u starosnoj grupi od 31 do 45 godina ovaj problem bio izražen kod 43 odsto ispitanih žena. U starosnoj grupi od 46 do 54 godina ovaj problem je bio izražen kod 48 odsto, a kod starijih od 55 godina kod 66 odsto ispitanica.

Dr Debra Fromer, koja je vodila studiju, rekla je da problem sa orgazmom ima veliki uticaj na kvalitet života svih žena. Takve žene gube samopouzdanje i njihove emotivne veze mogu biti ozbiljno uzdrmane.

Istraživači smatraju da je faktor rizika veći kod žena koje su bile seksualno zlostavljane, zatim kod žena koje su bile zaražene nekom polnom bolešću, žena koje su podložne depresiji, starijih žena i osoba koje potiču iz siromašnijih slojeva društva. Takođe, opšte zdravlje i seksualno iskustvo igra značajnu ulogu u nastanku ovog problema.

Zaključeno je da ukupno 63 procenta žena pati od seksualne disfunkcije koja je povezana s godištem, time da li je osoba u menopauzi i da li koristi određene antidepresivne lijekove, prenosi Krstarica.