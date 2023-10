Ovako treba da izgleda žena po mjeri svakog muškarca

Često možda i ne znate šta muškarac primjećuje na vama, ili živite u pogrešnim uvjerenjima, pa je pravo vrijeme da obratite pažnju na ove stvari ukoliko želite da ga osvojite.

Prava odjeća

Mnoge žene misle da muškarci vole kratku suknjicu i duboki dekolte, ali to je velika zabluda. Većina njih će se uvek okrenuti za ženom koja je tako obučena, ali pored sebe žele nešto zagonetniju ženu. Muškarca će privući žena koja nije previše otkrivena i ona kod koje tek može da se nasluti kako izgleda njeno tijelo. Oni vole element iznenađenja i tajanstvenost.

Pouka: ne otkrivajte previše.

Govor tijela

Vi toga niste ni svjesni, ali držanje tijela mnogo govori o ženi. Ako ste pogrbljene, često gledate u pod i imate spuštena ramena, djelovaćete starije i umornije. S druge strane, ako hodate uspravno i visoko dignute glave djelovaćete samopouzdanije, a poznato je da muškarci vole samopouzdane žene. Osim toga, žene koje se drže uspravno djeluju mršavije i vitkije.

Pouka: dignite glavu, ispravite se i ponosni na sebe krenite u svijet.

Boja glasa

Muškarcima su privlačnije žene koje govore tiše i dublje, pokazalo je jedno istraživanje. Smatraju da su takvi glasovi senzualniji i privlačniji. Takođe, smatraju da su seksi one žene koje znaju da se lijepo smiju, a to znači nipošto preglasno kikotanje. Dublji glas i ženstveni smjeh dva su oružja kojima muškarci ne mogu odoljeti.

Pouka: umjesto da se glasno kikoćete i pričate povišenim tonom glasa, malo se stišajte i pokušajte da govorite dubljim tonom.

Zavodnička kosa

Odavno je poznato da muškarci preferiraju dugu kosu. Ipak, i kraća kosa može biti lijepa. Važno je da je njegovana i čista. Prema nekim istraživanjima, muškarci su skloniji ženama koje znaju da zabace kosu zavodnički i koje tokom razgovora lagano prolaze prstima kroz kosu. Smatraju da je to ženstveno i seksi. Za lijepu zavodničku kosu dovoljno je održavanje redovne higijene i redovna poseta frizeru.

Pouka: naučite da se igrate svojom kosom i neka ona postane vaše najjače zavodničko oružje.

Samopouzdanje

Ništa bez samopouzdanja, to već sigurno i same znate. Samopouzdanje nije umišljenost, arogancija i bahatost. Samopouzdanje je ono kada znate da ste posebni sa svim svojim manama i vrlinama. To je samoprihvatanje koje zrači kilometrima. To su žene za koje će muškarci reći da imaju ono nešto. Samopouzdanje se ne stiče preko noći, ali moguće ga je pronaći. Samo treba vremena, piše Ženski magazin.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.