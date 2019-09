Ove nedoumice o seksu muče muškarce i žene

Većina nas s vremena na vrijeme suoči se s nekim nedoumicama vezanim za seksualni odnos o kojima najčešće nemamo s kim da porazgovaramo ili od koga da zatražimo savjet ili nam je pak neprijatno da ga potražimo od stručnjaka.

Umjesto savjeta stručnjaka, često se držimo one da će sve to doći prirodno, odnosno da ćemo doći do toga "kroz praksu", a to baš i nije slučaj. To je šteta, jer postoje informacije koje će učiniti vaš intimni život boljim.

Jedna od predrasuda je da seks uvijek mora da bude zabavan, strastven i da uvek morate da uživate u onome što vam partner radi ili što vi radite njemu, kao i da su to "oni" trenuci koji vas zbližavaju.

Istina je da se možda i ne sjećate kad ste posljednji put doživjeli orgazam, da vam je položaj u kojem često imate odnos ponekad i neprijatan ili da ste nekoliko puta pali s kreveta kad ste pokušali da izvedete neku od poza koje garantuju senzacionalan užitak.

Slično je i sa dužinom predigre, odnosno samog strastvenog uvoda u seksualni čin. Studija u kojoj su ispitana 152 heteroseksualna para pokazala je, na primjer, kako i muškarci i žene smatraju da bi idealna predigra - prije nego što dođe do penetracije - trebalo da traje od 18 do 19 minuta. Žene kažu kako realno traje oko 11 minuta, dok su muškarci uvjereni da to gubljenje vremena u prosjeku traje i više od 13 minuta.

Na poslu najčešće razmišljamo o seksu

U realnom životu scene seksa rijetko izgledaju kao one na filmu, a i nemamo vremena za 15 minuta senzualnog "uvoda" s jagodama i šampanjcem ili za to da potrošimo pola preliva od čokolade. Najčešće se nećemo upoznati tako što ćemo pronaći nečiji šal na vrhu najvišeg nebodera u gradu pa odsanjamo romantičnu priču i vruće scene s tajanstvenom osobom dok slučajno ne otkrijemo miris sa šala i ne pratimo tu osobu po gradu.

Na seks, vjerovali ili ne, najčešće pomišljamo - u kancelariji. Vjerovatno zbog dosade ili zato da odmorimo misli od proračuna koji sutra treba predati. Nakon seksa najčešće ne razgovaramo o zajedničkoj budućnosti jedno drugom na ramenu do dugo u noć. Ipak, često je dovoljno vrlo malo kako bismo osvežili seksualni život i učvrstili vezu s partnerom, samo se treba osloboditi nekih predrasuda.

Seks s puno partnera ne znači da ste izvrsna/izvrstan ljubavnica/ljubavnik

Možete da budete podjednako nevjerovatan ljubavnik, ako ste prije toga imali jednog ili dvanaest partnera jer praksa u seksu ne podrazumijeva i napredovanje u tom smislu. Osim toga, umjesto tehničkog savršenstva, važnije je koliko ste spremni na istraživanje, koliko vi i partner jedno drugom vjerujete i koliko ste spremni da se međusobno podstičete na nove poze, igrice, drugačije dodire i slično, tvrdi seksualni terapeut dr Logan Levkof. Štaviše, to što neko ima iskustvo i tehničke vještine, neće zadiviti partnere kao povezanost, poverenje i ljubav.

To ne bi trebalo da bude tabu tema i nijedna žena ne bi trebalo da se stidi činjenice da istražuje svoje telo i uživa u tim dodirima. Štaviše, činjenica je da sami sebe najbolje poznajete i da zbog toga možete da pomognete partneru da vas lakše dovede do orgazma, tvrdi Brendi Engler, autorka knjige "Muškarac na mom kauču".

Osim toga, ne treba se stidjeti rekvizita koje imate u fioci. Istraživanja pokazuju da je više od polovine žena i gotovo polovina muškaraca u nekom trenutku njihovog života, u krevetu s partnerom koristila vibrator.

Ne zaboravite da ste pored ostalog i seksualno biće

Kad ga ima puno u našem životu, seks nam manje okupira pažnju, ali kad ga ima premalo, najbolji način da promenimo stvari jeste da - razmišljamo o seksu, tvrdi Levkof. Čovek ne smije da zaboravi da je i seksualno biće, te da ima neke potrebe jer će tako biti spremniji da "odgovori" kad mu se pojavi mogućnost za vezu u životu.

Budite iskreni prema sebi, razmislite o tome šta vas uzbuđuje, šta želite da doživite i potražite to, bez obzira na to da li ste u vezi ili ne. Nema ničeg lošeg ni u avanturi koju ćete doživeti s osobom koju upoznate na putu.

Veličina brine i nju i njega

I žene i muškarci muče se sličnom vrstom razmišljanja: "možda mi je prevelik(a), možda izgleda premala (premali), možda bi trebalo da ga/je obrijem... Kako god bilo, nemojte skrivati taj dio tjela pred partnerom jer - nije važno. Naime, sve vagine su različite, ali muškarcima je taj deo našeg tijela uvijek lijep i poželjan. Ista situacija je i sa ženama i muškim polnim organom.

U brojnim istraživanjima o tome šta muškarci i žene vole kad su u pitanju genitalije partnera, pokazalo se da nema baš nikakvog pravila i da će većina žena, na primer, više uživati s partnerom koji ima manji penis nego s onim koji ima veliki.

Ako umirete za tim da isprobate nešto novo u krevetu, nemojte da oklevate. Većina žena odustaje zato što im je nepijatno da partneru predlože novu pozu ili novi pokret, između ostalog i zato što se boje da to neće ispasti dobro, nego smješno.

Razumljivo, ali koga briga ako vam zapne noga, ako ne izvedete pozu dobro, ako vam stomak malo visi ili ako padnete na zadnjicu, ako se pokaže da je to bio pun pogodak i da je užitak vrhunski. Slobodno se izrazite i uživajte u tome, preuzmite inicijativu i uzde u krevetu ili ispričajte partneru svoje fantazije - to može da bude dobra predigra.

