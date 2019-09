Ove poze u seksu muškarci ne podnose

Iako ste bili ubijeđeni da muškarci obožavaju baš sve u vezi sa seksom i perverznim mislima i aktivnostima, prevarili ste se.

Postoje poze koje muškarci baš izbjegavaju, ali vam to nikada neće reći ni objasniti razloge. U jednom istraživanju je objavljeno da oko čak 37 odsto muškaraca nije probalo pozu u krevetu koja im se ne dopada.

Prva poza koja im se najviše ne dopada je "stojeća", a najčešća objašnjenja muškaraca bila su: "oboje smo preniski, zbog čega ne možemo da pronađemo dobar ugao, a djevojka ne može ni dovoljno da izbaci zadnjicu".

Druga na listi jeste poza 69, dok je najmanje omražena od svih omraženih "obrnuta kaubojka". Ako to ne znate, pitajte svog muškarca, jer vam on to nikada neće samovoljno priznati, piše cosmopolitan.hr.

Seks je mnogo ljepši i uzbudljiviji kada uživaju obje strane. Razgovarajte sa njim o pozama koje najviše voli i koje bi volio da proba.

Pomenuto istraživanje je takođe pokazalo da su omiljene muškarčeve poze "doggy" i misionarska.

(prva.rs)