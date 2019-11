Ove promjene probudiće strastven seks s početka veze

Možda ste partner i vi mogli da se pohvalite impresivnim intimnim životom, ali vremena se mijenjaju pa nemojte da se začudite ako vašom spavaćom sobom odjednom zavlada monotonija. Isti obrazac ponašanja ili "scenario" koji pratite možda ubija strast, a da toga niste ni svjesni.

Zato, prije nego što stvari postanu ozbiljnije, još možete da promijenite nešto i da ponovno probudite strast u krevetu.

1. Ne žurite se

Predigra ne mora da traje nekoliko minuta. Uživajte u njoj koliko god želite. Svom partneru dajte do znanja da uživate u tome pa se ni njemu neće žuriti da dođete do samog čina vođenja ljubavi. Naravno, ovo ne vrijedi ako je riječ o brzinskom, spontanom seksu koji takođe ima svoje čari.

2. Ne prisiljavajte sebe ni druge na stvari koje ne želite da radite

Ako biste vodili ljubav svakog dana (ili nekoliko puta dnevno), a libido vašeg partnera je ipak nešto drugačiji, pronađite kompromis. To je put prema obostranom zadovoljstvu.

3. Preuzmite inicijativu

Ako niste zadovoljni događanjima u vašoj spavaćoj sobi, pokažite primjerom partneru šta želite i šta očekujete od njega.

4. Prestanite da glumite uzbuđenje

Ako se trudite da glumite uzbuđenje i orgazam, nemojte da se čudite što niste zadovoljni seksualnim životom, prenosi Index. Naime, ako vaš partner nastavi da živi u uvjerenju da vas nešto uzbuđuje, a to nije tako, neće se ni truditi da uradi nešto drugačije. I da, i dalje ćete "uživati" u lošem seksu.

5. Probudite pustolova u sebi

Naravno, to ne znači da morate da radite stvari koje vam se ne sviđaju, niti da izađete iz lične zone komfora ako vas to plaši ili ne uzbuđuje. Ali, ponekad eksperimentisanje može da dovede do neočekivanih, ali odličnih rezultata.