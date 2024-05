Ove tri rečenice izgovaraju najsretniji parovi na svijetu

Kvalitetna veza ili brak nije dar koji pada s neba.

Stručnjaci se slažu da se na vezi treba raditi, kao i da pojedinci koji su spremni uložiti vrijeme i trud u svoj odnos s partnerom, budu višestruko nagrađeni.Iskrena komunikacija je najbolji savjet za građenje kvalitetnu vezu i baš zato, parovi koji koriste sljedeće rečenice smatraju se najsretnijim parovima na svijetu, prenosi Zadovoljna.hr.

Kako ti mogu pomoći?

Zamislite ovaj scenarij: vratili ste se s posla nakon duge smjene, umorni ste, gladni i pod stresom. Imate potrebu 'izduvati se' se i želite svoje probleme podijeliti s partnerom. No onog trena kad se počnete žaliti na groznog šefa, bezobraznog kolegu ili nerazumne klijente, vaša bolja polovica počinje vam dijelite neželjene savjete.

Zašto još uvijek radiš na tom poslu? Trebala bi dati otkaz!, Rekao sam ti da ti to nije bila dobra ideja i slično…

Nemojte pretpostavljati da znate što trebate učiniti u svakom trenutku – pitajte svojeg partnera ili partnerku kako joj možete pomoći. U većini slučajeva odgovor će biti – ništa, dovoljno mi je samo što si me saslušao / saslušala bez osuđivanja.

Rečenica – Kako ti mogu pomoći ima divan učinak na vezu ili brak i svakako će je učvrstiti. No imajte na umu da ona mora biti izrečena s iskrenošću i ljubavlju, a ne s dozom drskosti.

Šta želiš time reći?

Ako ste s nekim dugo u vezi ili braku, imate osjećaj kao da joj možete čitati misli. No, to nije istina. U svakodnevnom životu često projektujemo vlastite vrijednosti i nesigurnosti, što može dovesti do velikih nesporazuma.

U svojoj knjizi "Taking the War Out of Words" autorica Sharon Strand Ellison objašnjava kako formulisati pitanja bez da ona zvuče kao napadanje, a koja razotkrivaju kako se druga osoba uistinu osjeća i što misli.

Ako niste sigurni u značenje određenih riječi, pitajte: Što time želiš reći? Udahnite i postavite pitanje smirenim tonom. Upotreba sumnjičavih ili agresivnih tona, može dovesti do suprotnog rezultata od željenog. Najvažnije je otvoriti komunikacijske kanale i sa svojim partnerom podijeliti što vas tišti.

Hvala ti

Nemojte dopustiti da užurbana svakodnevica stane na put vašoj sreći. Nemojte zaboraviti reći hvala ti vašem partneru ili partnerici. Riječ je o tako malenoj, a tako važnoj gesti zbog koje će se druga strana osjećati cijenjeno i voljeno.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.