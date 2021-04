Ove tri seks poze obožavaju muškarci

Čuveni časopis za muškarce “Men's Health” sproveo je anketu u kojoj je učestvovalo gotovo 1.000 pripadnika jačeg pola, a na tapetu bio je najslađi “začin” emotivnog odnosa – seks! Zapravo, frajeri su morali da izdvoje i progovore otvoreno o seks pozama u tri kategorije – one koje najviše vole, one koje bi voljeli da češće upražnjavaju i one koje bi rado isprobali.

Kada su u pitanju poze koje muškarci najradije biraju, lista izgleda ovako:

1. Doggy style: Popularna poza u kojoj žena kleči na krevetu ili podu, a muškarac je iza nje. Prilikom ove poze muškarac diktira tempo, a ima brojne varijacije na temu.

2. Jahačica: Muškarac leži na leđima, dok žena sjedi ili čuči na njemu. Upravo je ona zadužena i za tempo i intenzitet samog čina.

3. Klasična “misionarka”: Žena leži na leđima raširenih nogu, dok je muškarac na njoj. Jači pol dominira u ovoj pozi i ima priliku da se “dokaže”.

Što se tiča poza koje bi češće voljeli da upražnjavaju, muškarci su izglasali pomenutu “doggy style” pozu, ali i pozu “obrnuta jahačica” (kada žena sjedi na muškarcu tako da joj on vidi leđa, a ne lice).

Seks u stojećem položaju zauzeo je prvu poziciju u ispitivanju poza koje bi frajeri voljeli da isprobaju, a možda još nisu.