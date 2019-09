Ove tri stvari muškarcima u vezi važnije su od seksa

Postoji ona svima poznata statistika: muškarci pomisle na seks svakih sedam sekundi. Naravno, odmah moramo reći da je to glupost! Da je to istina – kako bi se onda koncentrisali na bilo šta drugo u svakodnevnom životu? Da ne spominjemo da bi veliki broj muškaraca hodao naokolo sa stalnom erekcijom… Ma, bajka!

OK, činjenica jeste da je muškarcima jako stalo do seksa, ali to im nije najvažnije u vezi.

Ako im ove tri stvari ne odgovaraju, onda se ni pored jedne žene na svijetu neće osjećati dobro.

Razumijevanje

Muškarac želi da ga žena razumije i doživljava kao muškarca. Odnosno, želi da razumije njegove potrebe, ono što ga pokreće, njegove prioritete. Njegova idealna pretpostavka je da ga partnerica poštuje i razumije njegovo ponašanje – čak i ako nije savršeno! Kako bi mu to uspjelo, rado će razgovarati s dragom (da, tačno, on govori!). Stari je klišej da muškarci izbjegavaju dugačke razgovore. Sve zavisi od teme razgovora – na primjer, muškarci rado razgovaraju o svom poslu. Za vrijeme večere, na kauču, u šetnji… i jako im je bitno da partnerica pokaže zanimanje za to.

Potvrda

To je klišej koji je zaista tačan: muškarci su stalno u potrazi za potvrdom – na poslu, u svakodnevici i u vezi. To ne znači da stalno trebamo maziti našeg dragog po glavi ili mu govoriti: “Dobro si to napravio, tigre moj!” Ne, radi se o tome da su potrebne MEĐUSOBNE potvrde u vezi. Za sitnice – poput uspjelog jela, ali i za bitne stvari – poput majčinstva ili očinstva. Jednostavno ponekad treba reći: “Dragi/a, svaka ti čast za to što radiš!”

Povjerenje

Neosnovani ljubomorni ispadi, nepovjerenje i sumnje… Gotovo ništa više od toga ne može muškarca izbaciti iz takta. Njima je povjerenje izuzetno bitno – osobito to da mi imamo povjerenja u njih (mogle bismo se vratiti na temu “potvrda”). Ako svom partneru apsolutno sve vjerujete i imate puno povjerenje u njega, time mu pokazujete da ga smatrate dobrim čovjekom. A to mu je izuzetno važno.

(24 sata.hr)