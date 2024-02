Ovi gestovi govore više od "Volim te"

Ukoliko prepoznajete ove gestove kod vašeg partnera, onda ste prave srećnice i bez te čuvene dvije riječi koje svi priželjkujemo da čujemo.

Reći "volim te" nije nekada lako, a osoba kojoj želimo to saopštiti mora baš da zasluži ovakav način pokazivanja ljubavi. Kada kažete ove dvije reči one ne vise u vazduhu, one imaju dublji značaj i poruku.

Saznajte na koje sve načine muškarac može da vam pokaže svoju ljubav, a da ne mora da kaže da vas voli...

1. Voli da ide svuda sa vama

Znate i same koliko je ponekad teško izvući muškarca iz kuće, pogotovo kada je riječ o odlasku u kupovinu stvarčica. Ako vaš partner ne voli da ide s vama po tržnim centrima, a opet voli da ide s vama da vam pravi društvo ili da vam pomogne pri odabiru odjeće, vjerujte nam da sigurno gaji prema vama snažna osjećanja - čim mu nije mrsko da provede dio dana u kupovini.

2. Kada je s vama, uvijek je sređen

Bilo da izlazite negde, na večeru ili u šetnju gradom, ili treba da dođe kod vas, on uvijek savršeno izgleda. Sređen je, lijepo se obukao i divno miriše. I tako svaki put. Muškarci nisu žene, njima je nekada mrsko da se spreme, ali kada je u pitanju njihova djevojka iz snova, sređivaće se i u pola noći, samo da bi vas zadivio.

3. Uvijek prati gdje idete i posmatra vas

Ovo možda zvuči kao da je neki "psiho", ali ne mislimo u tom smislu - da vas gleda kako bi vas provjeravao. Jednostavno voli da vas gleda u bilo kojem trenutku, gdje god da ste. Ponosan je što ste mu baš vi djevojka i voli da vas gleda i kad ste blizu njega i kad ste negdje dalje.

4. Voli da se nasmije poslije svakog vašeg poljupca

Ako primetite da vas posle svakog poljupca nežno gleda i smeška se, znajte da je do ušiju zaljubljen u vas. Vaš poljubac mu mnogo prija, da ne može da se suzdrži od emocija, pa mora da se nasmeje.

5. Strastveni, dugi poljupci

Muškarci nisu neki ljubitelji ljubljenja, jer oni više vole da gledaju. Ako vaš partner voli da se s vama ljubi dugo i strasno, dok vam ne stane dah... Koliko je vama lepo - toliko je i njemu. Leptirići u stomaku? Naravno da su prisutni.

6. Dodiruje vas spontano u javnosti

Kada izađete negdje, uhvati vas za ruku sam od sebe, stavi njegovu ruku na vašu nogu, voli da vas drži za ruke ili oko struka - to su sve znakovi da mu se baš sviđate i da su u pitanju jake emocije.

7. Pomno vas sluša i gleda dok pričate

Možda do sada niste obraćale pažnju, ali sledeći put uradite to. Pokrenite neku temu s njim o kojoj ćete moći dugo da pričate. Ako vas gleda u oči ili usne, zaljubljenim i dubokim pogledom - on je zaljubljen u vas i ne može da vjeruje koliko ste lijepi. Pogotovo ako vas sluša... Znate da nekad zaista možemo da budemo dosadne pričalice, piše super žena.

