Ovo su najbolje poze za postizanje dobrih vrhunaca

Volite da eksperimentišete? Isprobajte ove strastvene poze u krevetu koje će vam pružiti nezapamćene užitke.

Ako se osjećate dovoljno odvažnima među čaršafima, možete da isprobate ove uzbudljive seks poze koje bi mogle da vam pruže nekoliko orgazama, u samo jednoj sesiji. Od nižeg nivoa stresa do boljeg fokusa, postizanje vrhunca čini čuda za zdravlje, a osećaj je potpuno neverovatan.

Ako želite malo da se razgibate, evo nekoliko poza za seks koje vrijedi da isprobate, a određene tehnike mogu da dovedu i do višestrukih orgazama.

Spušteni 'dogi'

Razmislite o tradicionalnom položaju za seks u ovom stilu, ali umesto da se sagnete na ruke, stavite laktove na krevet ili jastuk. To ne samo da će partneru dati potpunu kontrolu, već će i povećati intenzitet užitka. A ako je to slučaj, to bi moglo da dovede do mogućnosti višestrukih orgazama.

Lotus koji sjedi

S ovim pokretom, muškarac mora da sjedi prekrštenih nogu, dok ćete vi opkoračiti njegov struk za maksimalnu penetraciju. To će pojačati iskustvo i pružiti maksimalan užitak koji bi mogao da dovede do nekoliko orgazama.

Most

Ovo je jedan od najlakših, ali i najintenzivnijih položaja u seksu. Započnite zauzimanjem misionarskog položaja za seks. Neka partner sjedne i podigne vaše bokove, a zatim polako stavite svoje noge na njegova ramena. Dok se neprestano krećete gore-dole, to može da dovede do višestrukih vrhunaca.

Obrnuta kaubojka

I konačno, s ovim položajem imaćete punu kontrolu nad dubinom i brzinom penetracije. Započnite tako što ćete da sjednete na partnera, okrenete se prema njegovim stopalima i neka on savije noge. Držite ga čvrsto za kolena i pustite ga da uđe u vas otpozadi.