Ovo su najčudniji seksualni rekordi

Seks je čudan. Jednostavno je čudna radnja u kojoj ispuštamo čudne zvukove i radimo čudne grimase. Ničega vezano uz seks ne trebamo se sramiti, naprotiv LELO smatra da to zaslužuje proslavu.

Stoga idemo u moru novogodišnjih odluka, pogledati i kojih je to 18 najčudnijih rekorda u svijetu

18. Nekonvencionalne odluke

Naučnik Drejk Hardi, uspio je masturbirati više od 10 sati bez klimaksa. Kombinujući znanje iz biologije sa svojim poznavanjem tantre, Hardi je smatrao da su epizode duže od prosjeka, zapravo vrijeme koje posvećujemo sami sebi. Samo ćemo vam reći da ste za to vrijeme mogli pogledati proširenu verziju trilogije Lord Of The Rings.

17. Kraljica "kvifanja"

Abi, takmičarka s Howard Stern Show-a, uspjela je "kvifati" (izbaciti vazduh iz svoje vagine) čak 93 puta u jednom minutu. To je 1,5 puta u sekundi. Jako impresivan trik za zabave, naravno, zavisi o tome na kojem se zabavi nalazite.

16. Najstarija djevica na svijetu

Klara Medmore imala je samo 12 godina kada je odlučila da se nikada ne želi udati niti imati polne odnose, te se cijeli život držala toga. U 2011. godini preminula je sa 108 godina bez da je ikada imala polni odnos.

15. Najviše pritužbi zbog buke

Nije neobično da vaš komšija udara po zidu dok se vi i vaš partner taman zagrijavate. Ali je jako neobično dobiti 311 pritužbi zbog preglasnog seksa. U Njujorku jedan je par primio toliko pritužbi nakon što se njihov seks konstantno čuo kroz svih 6 katova njihove zgrade. Za neke se porno maštarije zaista ostvare.

14. Najveći prirodni penis

Najveći prirodni penis pripada plavom kitu, s prosječnom dužinom od dva i pol metra i presjeka 300 cm, ali ako govorimo o veličini penisa naspram veličini tijela, argentinska plavokosa patka ima najveći penis od čak 35.56 cm. Vrijedi napomenuti da je patka normalne veličine tako da nam se možete zahvaliti za te urnebesne mentalne slike koje smo vam omogućili.

13. Prvi muškarac koji je rodio

Trejsi LaGondino, rođen kao Tomas Beti rodio je svoje prvo dijete 2007. godine nakon što mu je 2002. godine uspješno odrađena promjena pola. Njegova supruga bila je neplodna pa je tokom promjene pola odlučio zadržati svoje reproduktivne organe te se podvrgnuo umjetnoj oplodnji. Do danas je rodio već troje djece i tako postao jedini legalno registrovan muškarac koji je rodio.

12. Najveća kolekcija penisa

Ne, u ovo ne spada broj penisa u vašoj lokalnoj upravi već govorimo o islandskom filološkom muzeju u Rejkjaviku gdje se na policama nalazi do 3000 različitih penisa samo za vašu znatiželju.

11. Prvi par koji je javno podijelio isti krevet

Ko je to ko je krenuo već u predistoriji dijeliti krevet? Fred i Vilma Flinston bili su prvi ljubavni par koji je ikad bio prikazan u istom krevetu u isto vrijeme.

10. Otac s najviše djece

Nezaustavljivo snažan Mulaj Ishmail Ibn Šarif, kralj Maroka, između 1671. i 1727. godine, imao je najmanje 1014 djece. To ga čini suparnikom Džingis Kana, koji danas ima oko 16 direktnih živih muških potomaka.

9. Majka s najviše djece

U Rusiji se zaista nije puno toga moglo učiniti. Gospođa Valentina Vasilijeva kao hobi je odabrala rađanje djece. 69 ukupno, od toga 16 parova blizanaca, 7 kompleta trojki i 4 seta četvorki.

8. Najstariji muški porno glumac

Napustivši posao prodajnog predstavnika u dobi od 60 godina, Šigeo Tokuda odabrao je novo zanimanje, ono porno glumca. Sada u svojim 80-ima snimio je više od 350 video zapisa, a sveto bez znanja supruge. Šarmantno.

7. Najmanji penis na svijetu

Da li je veličina bitna? Istraživanja su nam pokazala da nije, samo se nadamo da vlasnik najmanjeg penisa na svijetu od samo 0.9 cm misli isto kao i mi.

6. Najveći penis na svijetu

Na drugom kraju spektra nalazi se američki glumac Džona Falkon. Ne samo da je njegova muškost od 34.9 cm izazvala zanimanje autora porno filmova, već je i jednom prilikom izazvala bezbjednosnu uzbunu na aerodromu u San Francisku. Sumnjiv paket? Oružje za masovno uništenje? To ostaje tajna gospodina Falkona, njegovih ljubavnica i osoblje aerodroma.

5. Najjači mišići zdjeličnog dna na svijetu

Svjetski rekordi snage nisu ograničeni na muškarce, postoji podosta žena koje su obdarene na svim poljima, kako gore tako i dolje. Jedna od njih je Tatiata Kozevnikova i njezine zadivljujuće, čelične mišiće zdjeličnog dna. U 2009. godini i u dobi od 42 godine oborila je vlastiti rekord podižući težinu od 14 kilograma samo svojim vaginalnim mišićima. Osim činjenice da očito trenira 15 godina i ikona je za vježbe mišića zdjeličnog dna, postavlja se i pitanje zašto to radi?

4. Najveće prirodne grudi na svijetu

Sve u svemu, može se reći da su se neki rodili da budu veliki, neki postaju veliki, a neki su veliki čim se rode. Predstavljamo vam Ane Havkins-Turner, pod scenskim imenom Norma Stik vlasnicu američkih grudi veličine 102ZZZ, čime su te lubenice postale najveće prirodne grudi na svijetu.

3. Najveće svjetske hirurški napravljene grudi

Na silikonskoj strani mliječnih stvarčica, s jednako fenomenalnim imenom Maksi Mounds drži rekord najvećih hirurški povećanih grudi, i to, kako nam Ginisova knjiga rekorda potvrđuje, grudnjak veličine 42M.

2. Najviše seksualnih partnera u 24 sata

Veličina i snaga su jedno, ali seks nije ništa bez izdržljivosti. Samo pitajte porno zvijezdu Lisu Sparks koja je tokom Svjetskog prvenstva u gangbangu 2004. i na Eroticonu (da, to postoji) spavala s ni više ni manje nego 919 muškaraca u samo 24 kratka sata, stvarajući nesumnjivo čarobnih 94 sekunde po muškarcu.

1. Najduži poljubac na svijetu

Za vas romantičare u srcu, bilo bi nepravedno da ovdje ne spomenemo najduži poljubac na svijetu. Ta posebna kruna pripada tajlandskom paru Ekačai i Laksani Tiranarat koji su zaključali usne 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi tokom "Kissathona" za Valentinovo.

