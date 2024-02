Pamela Anderson otkrila s kim joj je bilo najvrelije u krevetu

Glumica Pamela Anderson, koja se proslavila ulogom u seriji "Čuvari plaže" otkrila je da je najvreliju noć u životu provela sa muškarcem od 80 godina.

Pamela, za kojom su uzdisali milioni muškaraca, imala je 20 godina kad je srela tog fatalnog penzionera. Bilo je to u Buenos Ajresu, u Argentini, a glumica kaže da ju je ovaj doživljaj zauvijek promijenio.

U knjizi "S ljubavlju, Pamela: Memoari proze, poezije i istine", Andersonova opisuje svoje ljubavne doživljaje kojih je imala dosta u životu. Prvi put se udala za rokera Tomija Lija, s kojim je bila u braku od 1995. do 1998. godine.

Muzičar Kid Rok joj je bio muž od 2006. do 2007. godine, dok je Riku Salomonu rekla "da" dva puta. Bili su vjenčani od 2007. do 2008. godine, pa onda od 2014. do 2015. godine.

Sa svojim tjelohraniteljem Denom Hejherstom bila je u braku samo 13 mjeseci, 2020. godine, dok je sa Džonom Pitersom ostala 12 dana, a kasnije tvrdila da brak i nije bio zakonito zaključen.

Penzioner joj ostao zauvjek u sjećanju

Međutim, pored svih velikih ljubavi, zauvjek joj je u sjećanju ostao baš taj vremešni Argentinac koji je imao čak 80 godina.

"Vodio me je, korak po korak i na kraju smo otplesali u noć. Imao je samopouzdanje koje ne mogu da zaboravim. Od njegovih nježnih dodira sam ostala bez daha. Nikada ranije nisam osjetila nešto slično. Muškarci su moja slaba tačka i probala sam svakakve. Ali ovo je bilo najsenzualniji doživljaj u mom životu", priznaje Pamela, prenosi "Informer".

