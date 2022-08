Panda roditeljstvo - sve veći trend među mamama i tatama

Ne postiji priručnik za roditeljstvo, premda u današnjoj literaturi postoji velik broj različitih pristupa. Nijedan ne može savršeno funkcionisati za sve porodice.

U skladu s tim, nedavno se pojavio novi trend, takozvano panda roditeljstvo. Ukratko, radi se o izbjegavanju autoritarnosti, uz postavljanje granica, kako se dijete ne bi pretvorilo u malog tiranina.

Roditeljstvo je uglavnom proces suptilne ležernosti i prilagodbe situaciji

Esther Wojcicki, autor knjige "How To Raise Successful People: Simple Lessons for Radical Results", koristi se vlastitim iskustvom kako bi razvila svoj pristup panda roditeljstvu. Nastoji vjerovati djeci kao odraslim osobama, dopuštajući im da slijede vlastiti kompas i orijentišu se prema svojim željama i interesima. To im pruža priliku za veću povezanost sa stvarnim životom i jača samopouzdanje.

U prirodi, pande štite svoje mladunce dok ne osjete da su spremne stati na vlastite noge i brinuti se za sebe. Koristeći analogiju životinjskog svijeta, ideja o panda-majkama pojavljuje se kao oblik roditeljstva koji za polazište uzima povjerenje u dijete i njegove vlastite sposobnosti.

Radi se o kombinaciji bezuslovne ljubavi i ograničenja

Djeca imaju pravo istraživati, testirati svoje vještine i postavljati izazove. Međutim, postoje određena pravila koja moraju poštovati radi vlastite sigurnosti i dobrobiti, kao i dobrobiti drugih. U tom smislu ne radi se samo na kognitivnim ili racionalnim vještinama, već se potiče i emocionalni kontakt te promiče kvalitetno upravljanje emocijama.

Iako svi roditelji nastoje razviti i poboljšati sposobnosti svoje djece i pripremiti ih za život, u ovom slučaju razlika je u metodi.

O panda roditeljstvu

Prema Wojcicki, postoji nekoliko pojmova koji služe kao temelj za primjenu panda roditeljstva. To su povjerenje, poštovanje, nezavisnost, saradnja i ljubaznost.

Vodeći se ovim pojmovima, roditelji prate i vode djecu kroz život. Osim toga, iskazuju svoje povjerenje u njih, podržavajući njihove ideje i odluke. Naravno, to nije linearan i jednostavan put i ima svoje izazove, a uključuje i puno ličnog truda.

Što treba imati na umu ako primjenjujete panda roditeljstvo?

Panda roditeljstvo ne mora funkcionisati kao novi projekt koji treba obaviti, nego kao kutija s alatima koja se daje djeci za preživljavanje. Ono što je zanimljivo kod ovog koncepta je mogućnost poticanja rukovodeće i proaktivne uloge djece. To je način da ih se oslobodi njihove infantilnosti, ne zanemarujući da postoje trenuci kada im je potrebna veća podrška.

(Index)