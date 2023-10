Par priznao da su svingeri: Spavamo s drugima, ali imamo važno pravilo

Hejli Roz i njen momak Maks Fils upoznali su se na fakultetu i odlučili postati svingeri kako bi mogli spavati s drugim ljudima. Rekli su da ne žele imati neke granice jer bi to drugu osobu spriječilo da uživa u što većem zadovoljstvu.

Nedavno su oboje dali otkaz kako bi postali seksualni radnici, ali pridržavaju se jednog pravila kako bi svoju vezu zadržali posebnom.

Maks je u jednom intervjuu rekao: "Doslovno sam prekinuo sa svojom zadnjom djevojkom jer sam joj rekao da se želim okušati u snimanju pornografije. Tako da stvarno nisam htio ući u vezu dok sam pokušavao biti seksualni radnik, ali stvarno mi se svidjela i jako sam se brzo zaljubio pa smo se na kraju spojili, ali smo i dalje željeli otvorenu vezu pa smo se počeli viđati i sastajati s drugim parovima naših godina i potpuno se mijenjati. Išli smo s 0 na 100 vrlo brzo."

Hejli je dodala:

"Oduvijek smo bili vrlo seksualni ljudi pa nam je to bilo prirodno. Nije se činilo kao veliki korak jer je to uvijek bilo nešto što smo htjeli isprobati."

Ali što se tiče onoga što su smjeli raditi s drugim ljudima, Hejli je objasnila:

"Definitivno smo morali puno razgovarati o tome nakon što smo to učinili prvi put jer morate voditi taj razgovor o tome s čime ste ok, šta sve nije u redu i gdje je granica jer se mi i dalje volimo i želimo se poštovati dok istražujemo svoju seksualnost. Za svaki par je drugačije. Mi imamo vrlo malo pravila jer uživamo s drugim ljudima i želimo da druga osoba može podijeliti i imati iskustvo koje god želi."

Imaju jedno pravilo

"Imamo nekih granica, samo nekoliko, ali su prilično važne. Nije nam dopušteno spavati u istom krevetu s nekom drugom osobom", rekao je Maks.

Hejli je dodala:

"Postoje određene romantične stvari koje želim zadržati među nama, ali što se tiče seksualnih stvari, tu je sve dopušteno."

Par je svoje seksi dogodovštine počeo snimati i objavljivati na društvenim mrežama. Nakon što su se pojavili na naslovnoj stranici "Reddita", shvatili su da bi njihove akcije u spavaćoj sobi mogle biti način zarade.

Hejli je rekla:

"Na neki način sam napravila suprotno od većine ljudi tako što sam prvo dala otkaz na poslu, a zatim otvorila svoj profil na 'OnlyFansu' i to znači da smo uložili svu svoju energiju u ovo."

Maks i Hejli su pričali o tome koliko daleko žele ići.

"Kada se to dogodilo na Redditu, morali smo sjesti i razgovarati o tome kako će nas ljudi vjerovatno prepoznati u javnosti te da će naša porodica ubrzo saznati. Pričali smo o tome želimo li nastaviti i odgovara li nam ovakva slava? Sjeli smo i razgovarali o tome možda pet minuta i rekli smo da, idemo to učiniti. Želimo biti što uspješniji i nema razloga da to ne radimo ili da se stidimo zbog toga. Krenuli smo prema tome i prvi video na Pornhubu dobio je možda sedam ili osam miliona pregleda", rekla je Hajli.

Nakon početnog uspjeha radili su s nekim od najvećih imena u industriji - uključujući i porno glumca Keirana Lija koji je poznat po tome što se seksao s 4.000 žena i osigurao svoj penis na milion dolara, piše "Daily Star".