Penzionisana glumica iz filmova za odrasle otkrila tajne najstarije industrije

Penzionisana zvijezda filmova za odrasle, Lisa En (52), stekla je popularnost 2008. godine zbog satire protiv republikanske političarke Sare Pejlin u filmu "Ko je Nailin Pejlin?".

Ranije, ona je iz najstarije industrije privremeno izašla 1997. godine zbog straha od side koja se širila.

Međutim, Lisa je nastavila svoju karijeru 2006. godine i to veoma uspješno, mnogima je za kratko vrijeme postala miljenica, a gdje god se njeno ime spomenulo, znalo se o kome je riječ.

Lisa En smatra se jednom od najpopularnijih zvijezda filmova za odrasle ikada, uprkos njenoj odluci da se povuče prije nekoliko godina. Na veliko iznenađenje mnogih, Lisa En je ranije rekla za Lad Bible da postoji mračnija strana onoga iza malih ekrana. Otkrila je kako su joj fanovi nudili novac za intimni odnos.

"To je tako dosadno. To mi pokazuje koliko su ljudi zbunjeni, da su izgradili jednosmerni odnos sa mnom i osećaju da imaju pravo na moje vreme. Shvatila sam da ih dostupnost besplatnog sadržaja i sati koje neki od ovih momaka gledaju samo zbunjuju", rekla je Lisa u intervjuu, prenosi Mondo.

Zvijezda za odrasle je takođe rekla da je često morala da odbije zahtjeve producenata jer su se kosili sa njenim verskim uvjerenjima.

"Sjećam se da me je jedan reditelj zamolio da uradim nešto sa krstom i nisam htjela da razgovaram sa njim, samo sam spakovala stvari. I sjećam se da sam bio na parkingu, a on je rekao: 'Odlaziš?' Rekla sam: 'Da, činjenica da ne poštuješ religiju znači da jednostavno ne mogu da podijelim svoj brend sa tobom. Ne mogu da radim sa tobom. Za mene je to bilo toliko ekstremno, toliko me je traumatiziralo", dodala je zvijezda i osvrnula se na gledanje eksplicitnih sadržaja kada je riječ o maloljetnim muškarcima.

"Devedesetih godina nije bilo načina da se gleda po*nografija ako ste bili mlađi od 18 godina. Deca počinju da je gledaju sa 10 godina, tako da sa 18 postaju zavisni, ne znaju da jesu, ali jesu. Sa 10 godina ne razumiju da smo mi kaskaderi, se*sualni kaskaderi, plaćeni smo da radimo ovo, ali to ne znači da želimo da to radimo sa vama", rekla je na kraju.

