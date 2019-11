Pet jasnih znakova da li ste stvoreni jedno za drugo

Koliko ste zapravo kompatibilni otkriće sitni, nesvjesni znakovi i ponašanja koja su se prirodno uskladila, a da vi to niste ni primijetili. Poput hodanja, pričanja, razmišljanja...

U načinu na koji partneri komuniciraju i kakve pogled na svijet imaju najbolje se vidi njihova ljubavna kompatibilnost. Međutim, i sitni znakovi otkrivaju jesu li jedno za drugo.

1. Nesvjesno ogledalo ponašanje

Ako partneri nesvjesno oponašaju jedno drugo, to znači da se u njihovom društvu osjećaju ugodno, ali i da privlačnost među njima raste. Riječ je o tzv. interakcijskoj usklađenosti, odnosno što se partneri više povezani to više slijede partnera. Ako jedan od njih prekrsti noge ili češka lice, velika je vjerovatnost da će to isto odmah ponoviti i drugi.

2. Mijenjaju svoj glas

Muškarci i žene pričaju drugačijim tonom glasa s ljudima koji im se sviđaju nego s prijateljima i članovima porodice. Oni nastoje uskladiti svoj glas s partnerovim pa žene govore dubljim glasom, a jači pol višim. Na taj način žele potencijalnom partneru pokazati kako su upravo oni najbolji za njih.

3. Međusobno liče

Partneri koji međusobno liče, bolje se slažu nego ostali. Na taj način priroda sugeriše da ste stvoreni jedno za drugo. To potvrđuju i istraživanja američkog Univerziteta Ilinois u kojem su ispitanici procjenjivali privlačnost ljudi na fotografijama. Najprivlačniji su im bili oni koji im fizički liče. Naučnici tvrde kako ljudi vjeruju onima koji im liče i privlače ih takvi jer žele povećati šansu za zdravim potomstvom.

4. Hodaju sporije

Oni hodaju sporije s partnerkom s kojom su u vezi nego sa ženama za koje ih ne vežu romantični osjećaji. Šetnju s prijateljima vide kao takmičenje i veoma se žure. Naučnici vjeruju kako ljudi to rade nesvjesno, a da je za sve kriva evolucija koja na taj način štiti potomstvo.

5. Kod njih postoji samo "mi"

Parovi koji o sebi ne govore kao o pojedincima već govore "mi" imaju više šanse za uspjehom nego drugi parovi. Oni su bolji u rješavanju konflikata i zadovoljniji su svojom vezom nego parovi koji izbjegavaju "mi" frazu, potvrdila je studija Univerziteta Northwestern.

(24sata.hr)