Pet očiglednih znakova da ste sreli svoju srodnu dušu

Ponekad je dovoljan jedan susret, a ponekad neko vrijeme kako bismo se zaljubili, ali kada se hemija desi, to je uglavnom to. Pronaći srodnu dušu ipak je malo teže, ali ako se prepoznajete u ovom tekstu, slobodno odahnite jer vi ste je već pronašli.

1. Vas dvoje ste uvijek na istoj frekvenciji

I ne, pritom ne mislimo na to da naručujete isto jelo ili piće, nego na milion podudarnosti s kojima se susrećete svakoga dana. Možda je to zajednički ukus za filmove, knjige ili muziku, možda dijelite iste želje i snove. Šta god bilo u pitanju, vi živite kao jedno.

2. Osjećate da uz njega svakodnevno napredujete i rastete

Srodna duša ne znači idealnu vezu u kojoj nikad nema razmirica i svađa, jer svi jako dobro znamo da savršenstvo ne postoji. Ali zahvaljujući njegovoj podršci, ohrabrivanju i dobronamjernim kritikama, iz dana u dan postajete sve bolja osoba. I zahvalni ste mu na tome.

3. Nema toga šta on o vama ne zna

On vas vjerovatno poznaje bolje nego što znate sami sebe. On zna koliko vas plaši što se polako pretvarate u svoju mamu ili koliko želite da napustite sigurnost stalnog zaposlenja i izgraditi sopstveni posao. On zna da plačete kao kišna godina svaki put kada gledate "Bilježnicu" i da vam gledanje "Seks i grada" dođe kao terapija. I ono što je najvažnije, ne osuđuje vas ni zbog čega već vas voli upravo takvu kakva jeste.

4. On je prva osoba koja zna svaku veliku i malu novost u vašem životu

Ne zato što mislite da morate nešto prvo da javite njemu, nego zato što to stvarno, jako želite. Kada dobijete posao, povišicu ili unapređenje, prvo zovete njega, a on je i prva osoba s kojom želite da proslavite sve lijepo što vam se događa. Vaša srodna duša uvijek će biti u toku sa svim novostima u vašem životu, kako onim pozitivnim, tako i onim negativnim, malim i velikim.

5. Čita vas kao otvorenu knjigu

Možda ne može čitati vaše misli, ali je najbliže tome što možete zamisliti. Dovoljno mu je par sekundi u vašem društvu da bi znao da vas nešto muči, da ste zbog nečeg uzbuđeni, zabrinuti ili osjetljivi. I koje god vaše trenutno stanje bilo, on uvijek zna najbolju ideju kako da vas razveseli, nasmije, oraspoložiti ili utješi.

